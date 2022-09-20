85-летний водитель сбил школьника на переходе — ребенка доставили в больницу

Вчера в 18:40 в Кировском районе Новосибирска водитель на Toyota Town Ace сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенка доставили в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.



85-летний водитель ехал по улице Бронной со стороны улицы Александра Чистякова. Около дома 28/1 на улице 2-й Бронный переулок сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе.