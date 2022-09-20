85-летний водитель сбил школьника на переходе — ребенка доставили в больницу
По предварительной информации, мальчик пересекал дорогу на самокате
Вчера в 18:40 в Кировском районе Новосибирска водитель на Toyota Town Ace сбил
85-летний водитель ехал по улице Бронной со стороны улицы Александра Чистякова. Около дома 28/1 на улице
— По предварительной информации, несовершеннолетний пешеход пересекал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, — отметили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
В результате ДТП мальчика доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.
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