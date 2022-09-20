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85-летний водитель сбил школьника на переходе — ребенка доставили в больницу

По предварительной информации, мальчик пересекал дорогу на самокате

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Авария произошла 19 сентября

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Вчера в 18:40 в Кировском районе Новосибирска водитель на Toyota Town Ace сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенка доставили в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

85-летний водитель ехал по улице Бронной со стороны улицы Александра Чистякова. Около дома 28/1 на улице 2-й Бронный переулок сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе.

— По предварительной информации, несовершеннолетний пешеход пересекал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, — отметили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Характер травм у ребенка уточняется

Характер травм у ребенка уточняется

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В результате ДТП мальчика доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

Недавно водитель «Тойоты-Пассо» сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку на улице Есенина.

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