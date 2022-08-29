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В Новосибирске трое пьяных мужчин попали под дело за угрозы полицейским

Они попали под уголовное дело

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Инцидент произошел в Заельцовском районе

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В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, трое пьяных мужчин в возрасте от 32 до 36 лет угрожали полицейским убийством.

Дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным пресс-службы Следственного комитета, 28 августа 2022 года в утреннее время двое сотрудников отдела полиции № 3 «Заельцовский» поехали на улицу Кропоткина в Заельцовском районе, чтобы проверить сообщение о правонарушении.

— Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители представились и попросили предъявить документы, однако, не желая выполнять законные требования полицейских, обвиняемые начали высказывать оскорбления грубой нецензурной бранью, а также высказывать угрозы физической расправой и убийством, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Как уточнили следователи, один из подозреваемых угрожал полицейскому убийство с помощью ножа.

— Сотрудники полиции вызвали иных сотрудников правоохранительных органов, после чего удалось осуществить задержание мужчин в порядке ст. 91 УПК РФ. Они были доставлены к следователю территориального следственного подразделения, — добавили в пресс-службе.

В ближайшее время в Заельцовском районном суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают расследование.

В апреле этого года следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины и 39-летней женщины. Их обвиняют в применении насилия к представителю власти.

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