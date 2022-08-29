В Новосибирске трое пьяных мужчин попали под дело за угрозы полицейским
Они попали под уголовное дело
В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, трое пьяных мужчин в возрасте от 32 до 36 лет угрожали полицейским убийством.
Дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По данным пресс-службы Следственного комитета, 28 августа 2022 года в утреннее время двое сотрудников отдела полиции
— Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители представились и попросили предъявить документы, однако, не желая выполнять законные требования полицейских, обвиняемые начали высказывать оскорбления грубой нецензурной бранью, а также высказывать угрозы физической расправой и убийством, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Как уточнили следователи, один из подозреваемых угрожал полицейскому убийство с помощью ножа.
— Сотрудники полиции вызвали иных сотрудников правоохранительных органов, после чего удалось осуществить задержание мужчин в порядке ст. 91 УПК РФ. Они были доставлены к следователю территориального следственного подразделения, — добавили в пресс-службе.
В ближайшее время в Заельцовском районном суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают расследование.
В апреле этого года следователи возбудили уголовное дело в отношении