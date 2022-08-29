В Новосибирске трое пьяных мужчин попали под дело за угрозы полицейским

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, трое пьяных мужчин в возрасте от 32 до 36 лет угрожали полицейским убийством.

Дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).