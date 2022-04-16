Жителей новосибирского села задержали по делу о нападении на сотрудников полиции
Один из полицейских до сих пор проходит лечение после инцидента
Чановские следователи возбудили уголовное дело в отношении
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что житель Венгеровского района управляет мопедом без прав.
Во время патрулирования территории около дома на Ленина, 54 в селе Усть-Изес полицейские нашли мужчину и отвели его в автомобиль ДПС для разбирательства.
— В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался скрыться. Сотрудники полиции стали их преследовать. При задержании граждане оказали полицейским сопротивление, нанесли им телесные повреждения и покинули место происшествия, — сообщили в полиции. После этого пару задержали.
Полицейским понадобилась помощь, один из них до сих пор проходит лечение. Второй уже приступил к работе.
Как уточнили в Следственном комитете, подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.
В марте новосибирские следователи возбудили уголовное дело о нападении на полицейского в отношении жителя Советского района. По версии следствия, он ударил сотрудника полиции ножом в подъезде, а затем попытался сбежать через балкон.