Жителей новосибирского села задержали по делу о нападении на сотрудников полиции

Чановские следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины и 39-летней женщины. Их обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что житель Венгеровского района управляет мопедом без прав.

Во время патрулирования территории около дома на Ленина, 54 в селе Усть-Изес полицейские нашли мужчину и отвели его в автомобиль ДПС для разбирательства.

— В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался скрыться. Сотрудники полиции стали их преследовать. При задержании граждане оказали полицейским сопротивление, нанесли им телесные повреждения и покинули место происшествия, — сообщили в полиции. После этого пару задержали.