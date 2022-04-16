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Тема дняНападение на полицейских
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Жителей новосибирского села задержали по делу о нападении на сотрудников полиции

Один из полицейских до сих пор проходит лечение после инцидента

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Инцидент произошел 14 апреля

Инцидент произошел 14 апреля

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Чановские следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины и 39-летней женщины. Их обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что житель Венгеровского района управляет мопедом без прав.

Во время патрулирования территории около дома на Ленина, 54 в селе Усть-Изес полицейские нашли мужчину и отвели его в автомобиль ДПС для разбирательства.

— В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался скрыться. Сотрудники полиции стали их преследовать. При задержании граждане оказали полицейским сопротивление, нанесли им телесные повреждения и покинули место происшествия, — сообщили в полиции. После этого пару задержали.

Полицейским понадобилась помощь, один из них до сих пор проходит лечение. Второй уже приступил к работе.

Как уточнили в Следственном комитете, подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

В марте новосибирские следователи возбудили уголовное дело о нападении на полицейского в отношении жителя Советского района. По версии следствия, он ударил сотрудника полиции ножом в подъезде, а затем попытался сбежать через балкон.

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