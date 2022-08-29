«Невеста в свадебном платье, лицо в крови»: страшное ДТП под Ордынкой попало на видео

— Остановилось много людей в помощь пострадавшим. Стояла невеста в свадебном платье, — рассказал он НГС, — лицо у нее было в крови, и видно было, что она в шоковом состоянии. Жених лежал на боку спиной к нам. Голова у него тоже была в крови.