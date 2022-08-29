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СрочноСтрашное ДТП, в которое попала невеста
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«Невеста в свадебном платье, лицо в крови»: страшное ДТП под Ордынкой попало на видео

По словам очевидцев, в аварии пострадали жених и невеста

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По словам очевидцев, в аварии пострадали жених и невеста

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Три человека пострадали в серьезной аварии в пятницу, 26 августа в Ордынском районе Новосибирской области. Выезжая со второстепенной дороги, водитель Datsun on-DO не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Toyota Corolla.

ДТП произошло в 15:44, ход событий заснял установленный в «Тойоте» авторегистратор.

Как сообщил НГС один из очевидцев аварии, оказавшийся на месте через считанные минуты после столкновения, авария произошла в районе села Верх-Ирмень, в нем пострадали жених и невеста:

— Остановилось много людей в помощь пострадавшим. Стояла невеста в свадебном платье, — рассказал он НГС, — лицо у нее было в крови, и видно было, что она в шоковом состоянии. Жених лежал на боку спиной к нам. Голова у него тоже была в крови.

25-летнего водителя «Тойоты» и двух его пассажирок, девушек 18 и 19 лет, доставили в больницу, предполагаемого виновника аварии опросили сотрудники ГИБДД:

— По результатам проведенного исследования состояния опьянения у водителя Datsun on-DO не выявлено. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о другом резонансном ДТП: в Искитимском районе автобус с пассажирами врезался в «Тойоту». В аварии пострадала женщина.

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