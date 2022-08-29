«Невеста в свадебном платье, лицо в крови»: страшное ДТП под Ордынкой попало на видео
По словам очевидцев, в аварии пострадали жених и невеста
Три человека пострадали в серьезной аварии в пятницу, 26 августа в Ордынском районе Новосибирской области. Выезжая со второстепенной дороги, водитель Datsun on-DO не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Toyota Corolla.
ДТП произошло в 15:44, ход событий заснял установленный в «Тойоте» авторегистратор.
Как сообщил НГС один из очевидцев аварии, оказавшийся на месте через считанные минуты после столкновения, авария произошла в районе села Верх-Ирмень, в нем пострадали жених и невеста:
— Остановилось много людей в помощь пострадавшим. Стояла невеста в свадебном платье, — рассказал он НГС, — лицо у нее было в крови, и видно было, что она в шоковом состоянии. Жених лежал на боку спиной к нам. Голова у него тоже была в крови.
— По результатам проведенного исследования состояния опьянения у водителя Datsun on-DO не выявлено. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее НГС писал о другом резонансном ДТП: в Искитимском районе автобус с пассажирами врезался в «Тойоту». В аварии пострадала женщина.