Автобус с пассажирами врезался в «Тойоту» на трассе под Новосибирском — в ДТП пострадала 30-летняя женщина
Пассажирку седана доставили в больницу
В Искитимском районе на трассе Р-265 (Новосибирск — Барнаул — Горно — Алтайск) пассажирский автобус ПАЗ врезался в «Тойоту». ДТП произошло сегодня около 11:00. В автобусе было 5 пассажиров.
— При выезде со второстепенной дороги с левым поворотом на автодорогу Р-256 в сторону Черепаново автобус не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Тойотой». Седан двигался по трассе со стороны Черепаново в сторону Новосибирска, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Пострадала 30-летняя пассажирка «Тойоты». Ее доставили в больницу, а в обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.
В Новосибирске 26 августа в 11:30 в Новосибирском районе 34-летний неадекватный водитель на автомобиле Hyundai Solaris врезался в Toyota Ractis. А потом разделся догола.