Автобус с пассажирами врезался в «Тойоту» на трассе под Новосибирском — в ДТП пострадала 30-летняя женщина

В Искитимском районе на трассе Р-265 (Новосибирск — Барнаул — Горно — Алтайск) пассажирский автобус ПАЗ врезался в «Тойоту». ДТП произошло сегодня около 11:00. В автобусе было 5 пассажиров.

— При выезде со второстепенной дороги с левым поворотом на автодорогу Р-256 в сторону Черепаново автобус не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Тойотой». Седан двигался по трассе со стороны Черепаново в сторону Новосибирска, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

