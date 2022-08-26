«Полностью голым и попытался угнать автомобиль»: неадекватный новосибирец устроил ДТП на встречке
После аварии мужчину доставили в больницу для определения его состояния
В Новосибирске 26 августа в 11:30 в Новосибирском районе
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Как отметили в ведомстве, после аварии мужчину доставили в больницу для определения его состояния.
Как написали очевидцы в группе «АСТ-54», неадекватный виновник ДТП после аварии убежал в лес, а после вернулся на место полностью голым.
— Сначала виновник ДТП выскочил из автомобиля и стал валяться на земле, затем побежал в лес, откуда вернулся полностью голым и попытался угнать автомобиль одного из очевидцев, — уточнили в паблике.
Напомним, 24 августа в Октябрьском районе