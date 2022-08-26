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«Полностью голым и попытался угнать автомобиль»: неадекватный новосибирец устроил ДТП на встречке

После аварии мужчину доставили в больницу для определения его состояния

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Виновник аварии выехал на встречную полосу

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В Новосибирске 26 августа в 11:30 в Новосибирском районе 34-летний неадекватный водитель на автомобиле Hyundai Solaris врезался в Toyota Ractis.

34-летний мужчина с признаками опьянения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при обгоне впереди движущегося транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Ractis, — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Как отметили в ведомстве, после аварии мужчину доставили в больницу для определения его состояния.

Как написали очевидцы в группе «АСТ-54», неадекватный виновник ДТП после аварии убежал в лес, а после вернулся на место полностью голым.

— Сначала виновник ДТП выскочил из автомобиля и стал валяться на земле, затем побежал в лес, откуда вернулся полностью голым и попытался угнать автомобиль одного из очевидцев, — уточнили в паблике.

Напомним, 24 августа в Октябрьском районе 28-летний мотоциклист врезался в «Рено», которым управлял 42-летний водитель.

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