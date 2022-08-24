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Не справился с управлением: на Большевистской мотоцикл столкнулся с «Рено»

Мотоциклиста доставили в больницу

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ДТП произошло в районе карьера Борок

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В Новосибирске 24 августа в 18:30 в Октябрьском районе 28-летний мотоциклист врезался в «Рено», которым управлял 42-летний водитель.

— Водитель, управляя автомобилем «Рено», двигался по улице Большевистской со стороны улицы Выборной в сторону улицы Взлётной. В попутном направлении двигался мотоциклист, который не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Рено», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Он был с травмами доставлен в больницу.

В Новосибирске в 13:45 в субботу, 20 августа, 49-летняя женщина наехала на 12-летнего мальчика в одном из дворов Академгородка.

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