Не справился с управлением: на Большевистской мотоцикл столкнулся с «Рено»
Мотоциклиста доставили в больницу
В Новосибирске 24 августа в 18:30 в Октябрьском районе 28-летний мотоциклист врезался в «Рено», которым управлял 42-летний водитель.
— Водитель, управляя автомобилем «Рено», двигался по улице Большевистской со стороны улицы Выборной в сторону улицы Взлётной. В попутном направлении двигался мотоциклист, который не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Рено», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В результате ДТП пострадал мотоциклист. Он был с травмами доставлен в больницу.
В Новосибирске в 13:45 в субботу, 20 августа, 49-летняя женщина наехала на 12-летнего мальчика в одном из дворов Академгородка.