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Тема дняСбили 12-летнего мальчика на самокате
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Женщина-водитель сбила 12-летнего мальчика на самокате в одном из дворов Академгородка

Мальчика доставили в больницу

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ДТП произошло днем 20 августа

ДТП произошло днем 20 августа

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В Новосибирске в 13:45 в субботу, 20 августа, 49-летняя женщина наехала на 12-летнего мальчика в одном из дворов Академгородка. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, женщина управляла Skoda Octavia

— На территории Советского района водитель двигалась по внутридворовой территории — вдоль дома 14 по улице Полевая, со стороны улицы Демакова в сторону улицы Полевой — и в пути следования у дома 14 по улице Полевая совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Мальчика доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Пархоменко 19 августа водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 17:18.

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