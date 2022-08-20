Женщина-водитель сбила 12-летнего мальчика на самокате в одном из дворов Академгородка
Мальчика доставили в больницу
В Новосибирске в 13:45 в субботу, 20 августа, 49-летняя женщина наехала на 12-летнего мальчика в одном из дворов Академгородка. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, женщина управляла Skoda Octavia
— На территории Советского района водитель двигалась по внутридворовой территории — вдоль дома 14 по улице Полевая, со стороны улицы Демакова в сторону улицы Полевой — и в пути следования у дома 14 по улице Полевая совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Мальчика доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства.
В Ленинском районе Новосибирска на улице Пархоменко 19 августа водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 17:18.