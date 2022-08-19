Водитель «Тойоты-Камри» сбил двух пешеходов — они переходили дорогу по «зебре»

В Ленинском районе Новосибирска на улице Пархоменко 19 августа водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 17:18.



— 33-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Камри», двигался по улице Пархоменко, со стороны улицы Троллейной, в сторону улицы Киевской, и в пути следования напротив дома 84 по улице Пархоменко совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.