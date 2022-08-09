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В Академгородке машина сбила девушку на пешеходном переходе — пострадавшую увезли в больницу

Авария произошла на проспекте Академика Лаврентьева

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По словам очевидцев, девушку сбили на пешеходном переходе

По словам очевидцев, девушку сбили на пешеходном переходе

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Вечером, 9 августа, в Советском районе седан сбил девушку. По словам очевидцев, пострадавшую доставили в больницу.

Как пишут пользователи в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель на автомобиле Lada Granta сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на проспекте Академика Лаврентьева.

— На месте работает экипаж ДПС, информация будет позже, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

7 августа на Октябрьском мосту водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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