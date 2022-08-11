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Двух детей эвакуировали из пожара в многоэтажке на Колхидской — видео с языками пламени

Пожар начался в квартире на 8-м этаже

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Столб дыма видно издалека

Столб дыма видно издалека

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Вечером 11 августа в Ленинском районе Новосибирска загорелась одна из квартир дома на Колхидской, 3.

Видео пожара удалось заснять очевидцам. На кадрах видно сильное пламя на одном из балконов. Как уточнили в МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило им в 19:52.

— До прибытия пожарных самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек. При помощи спасательных устройств личным составом была проведена эвакуация 3 человек, из них 2 детей, — сообщили в МЧС.

Там уточнили, что горел балкон на 8-м этаже, при этом огонь распространялся на балкон выше. В задымленной квартире людей не было.

— В течение 15 минут с момента прибытия пожарных открытое горение ликвидировано, — добавили спасатели.

По предварительной информации, огонь повредил комнату, кухню и балкон квартиры на 8-м этаже и балкон на 10-м этаже.

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