Двух детей эвакуировали из пожара в многоэтажке на Колхидской — видео с языками пламени
Пожар начался в квартире на 8-м этаже
Вечером 11 августа в Ленинском районе Новосибирска загорелась одна из квартир дома на Колхидской, 3.
Видео пожара удалось заснять очевидцам. На кадрах видно сильное пламя на одном из балконов. Как уточнили в МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило им в 19:52.
— До прибытия пожарных самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек. При помощи спасательных устройств личным составом была проведена эвакуация 3 человек, из них 2 детей, — сообщили в МЧС.
Там уточнили, что горел балкон на 8-м этаже, при этом огонь распространялся на балкон выше. В задымленной квартире людей не было.
— В течение 15 минут с момента прибытия пожарных открытое горение ликвидировано, — добавили спасатели.
По предварительной информации, огонь повредил комнату, кухню и балкон квартиры на 8-м этаже и балкон на 10-м этаже.