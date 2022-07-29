Электросчетчик показывал 2000 кВт ежемесячно: в доме на Ленина, где выгорели балконы, нашли майнинговую ферму
Специалисты предполагают, что она может быть связана с причиной происшествия
В Новосибирске в доме на Ленина, 94, где в начале недели произошел крупный пожар, нашли майнинговоую ферму.
Источник в МЧС назвал предположительную причину пожара. Вероятно, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания «выпрямителя» (стабилизатора напряжения), к которому была подключена майнинговая ферма, находящаяся в одной из квартир.
Балконы в тринадцатиэтажном доме на улице Ленина загорелись утром 26 июля в 7 часов утра. 20 человек успели эвакуироваться самостоятельно, еще нескольких пожарные вывели на незадымляемые лестничные клетки. Пострадавших не было, однако многие жильцы понесли потери.
— В течение 20 минут усиленной группировкой удалось локализовать возгорание, еще через час, в 08:27, ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров, произошло обрушение конструкций на фасаде здания. По оперативным данным, повреждены балконы на 5-м, 9-м, 10-м, 11-м, 12-м и 13-м этажах, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Изначально дознаватели МЧС рассматривали несколько версий возникновений пожара, среди которых были короткое замыкание проводки и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Сегодня, по информации источника НГС, специалисты сосредоточились на одной:
— В квартире на 10-м этаже находилась майнинговая ферма, проживал там сын собственника, — рассказал источник. — Этот молодой человек еще 26 июля рассказал сотрудникам полиции, что у него была ферма, но якобы последние два года она не использовалась. Тем не менее показания счетчика его слова опровергают, потребление электроэнергии было порядка 2000 кВт ежемесячно.
По словам источника, ферма вместе с другими электроприборами была подключена к стабилизатору напряжения, огонь начался из-за короткого замыкания в нём.
В Новосибирском главке МЧС эту информацию не подтвердили, но и не опровергли:
— Наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Необходимые образцы изъяты и направлены на проведение пожарно-технической экспертизы в исследовательскую пожарную лабораторию, — заявил заместитель руководителя пресс-службы ведомства Артем Щербаков.
Ранее НГС писал о пожаре в Калининском районе. Там мужчина из-за сильного задымления не мог выбраться из квартиры, и его едва не придавило рухнувшей кровлей.