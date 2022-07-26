«Дом был оцеплен, наш балкон сгорел»: что произошло с одной из квартир в доме на Ленина, где пожар охватил
6 этажей
Огонь перекинулся с верхних этажей на нижние
Сегодня утром, 26 июля, в Новосибирске произошел крупный пожар на улице Ленина, 94. В
— Мы на даче живем, где-то в 07:20 позвонили соседи, — рассказала женщина. — Сказали, что в подъезде начался пожар, горят балконы на верхних этажах. У нас квартира на пятом. Сказали, что работают пожарные. Дом был оцеплен. Чуть позже позвонили, сообщили, что огонь перекинулся на нижние этажи, около 08:00 это было. И наш балкон сгорел, к сожалению.
По словам Ирины, пожарные вскрыли дверь и разбили стекло на балконе в ее квартире, чтобы протянуть гидрант. Также в ее квартире находилась техника для ремонта, она тоже могла пострадать.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 06:53. Пожарные приехали через
Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров, обрушились конструкции на фасаде здания. Открытое горение ликвидировали в 08:27. Повреждены балконы на
В начале июля во время пожара в частном доме в Ленинском районе обрушилось перекрытие. В результате пострадал пенсионер.