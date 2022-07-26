«Дом был оцеплен, наш балкон сгорел»: что произошло с одной из квартир в доме на Ленина, где пожар охватил 6 этажей

Сегодня утром, 26 июля, в Новосибирске произошел крупный пожар на улице Ленина, 94. В 13-этажном доме загорелись балконы на шести этажах. НГС поговорил с жительницей одной из пострадавших квартир Ириной Гребневой.

— Мы на даче живем, где-то в 07:20 позвонили соседи, — рассказала женщина. — Сказали, что в подъезде начался пожар, горят балконы на верхних этажах. У нас квартира на пятом. Сказали, что работают пожарные. Дом был оцеплен. Чуть позже позвонили, сообщили, что огонь перекинулся на нижние этажи, около 08:00 это было. И наш балкон сгорел, к сожалению.