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«Дом был оцеплен, наш балкон сгорел»: что произошло с одной из квартир в доме на Ленина, где пожар охватил 6 этажей

Огонь перекинулся с верхних этажей на нижние

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Теперь в квартире предстоит сделать ремонт

Теперь в квартире предстоит сделать ремонт

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Сегодня утром, 26 июля, в Новосибирске произошел крупный пожар на улице Ленина, 94. В 13-этажном доме загорелись балконы на шести этажах. НГС поговорил с жительницей одной из пострадавших квартир Ириной Гребневой.

— Мы на даче живем, где-то в 07:20 позвонили соседи, — рассказала женщина. — Сказали, что в подъезде начался пожар, горят балконы на верхних этажах. У нас квартира на пятом. Сказали, что работают пожарные. Дом был оцеплен. Чуть позже позвонили, сообщили, что огонь перекинулся на нижние этажи, около 08:00 это было. И наш балкон сгорел, к сожалению.

В квартире Ирины разбили окна

В квартире Ирины разбили окна

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По словам Ирины, пожарные вскрыли дверь и разбили стекло на балконе в ее квартире, чтобы протянуть гидрант. Также в ее квартире находилась техника для ремонта, она тоже могла пострадать.

Через квартиру Ирины протянули гидрант

Через квартиру Ирины протянули гидрант

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От огня пострадали шесть этажей

От огня пострадали шесть этажей

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Балконы получили серьезные повреждения

Балконы получили серьезные повреждения

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Площадь пожара — около 120 квадратных метров

Площадь пожара — около 120 квадратных метров

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 06:53. Пожарные приехали через 7 минут, на момент прибытия горели квартиры на 9, 10, 11 и 12-м этажах. 20 человек эвакуировались самостоятельно, некоторых жильцов эвакуировали на незадымляемые лестничные клетки. На вентилируемом фасаде горела гидроизоляция и кондиционеры. Точные причины и обстоятельства пожара устанавливают сотрудники МЧС.

На месте работало 58 пожарных и 16 единиц техники

На месте работало 58 пожарных и 16 единиц техники

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Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров, обрушились конструкции на фасаде здания. Открытое горение ликвидировали в 08:27. Повреждены балконы на 5-м этаже и с 9-го по 13-й. В результате никто не пострадал.

В начале июля во время пожара в частном доме в Ленинском районе обрушилось перекрытие. В результате пострадал пенсионер.

ГУ МЧСЛенинапожар
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