В частном доме в Ленинском районе обрушилось потолочное перекрытие — пострадал мужчина 65 лет
На месте происшествия работают спасатели и пожарные
Сегодня, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска в частном доме на улице Петропавловской обрушилось потолочное перекрытие.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, потолочное перекрытие обрушилось из-за ветхости, в результате обвала пострадал мужчина 65 лет. На месте происшествия работают муниципальные спасатели и пожарное подразделение.
— Пострадавший мужчина извлечен из-под завалов, передан медикам, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Недавно НГС писал о том, что в рабочем поселке Сузун сгорел частный дом. В пожаре погибла 38-летняя женщина, следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.