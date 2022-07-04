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Тема дняОбрушился потолок — пострадал мужчина 65 лет
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В частном доме в Ленинском районе обрушилось потолочное перекрытие — пострадал мужчина 65 лет

На месте происшествия работают спасатели и пожарные

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Пострадавшего мужчину передали медикам

Пострадавшего мужчину передали медикам

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Сегодня, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска в частном доме на улице Петропавловской обрушилось потолочное перекрытие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, потолочное перекрытие обрушилось из-за ветхости, в результате обвала пострадал мужчина 65 лет. На месте происшествия работают муниципальные спасатели и пожарное подразделение.

— Пострадавший мужчина извлечен из-под завалов, передан медикам, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Недавно НГС писал о том, что в рабочем поселке Сузун сгорел частный дом. В пожаре погибла 38-летняя женщина, следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

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