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Женщина погибла в пожаре в Сузуне — в поджоге подозревают ее бывшего мужа

Следователи возбудили дело по статье «Убийство»

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Погибшей было 38 лет

Погибшей было 38 лет

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Утром 30 июня в рабочем поселке Сузун сгорел частный дом. В пожаре погибла 38-летняя женщина, следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Источник в правоохранительных органах сообщил НГС, что в поджоге подозревают бывшего мужа погибшей. Известно, что он — директор сузунского аквапарка «Экватор». В самом аквапарке НГС подтвердили, что в пожаре погибла бывшая жена директора. По информации собеседника редакции, на момент звонка 30 июня директор находился на допросе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь вспыхнул в 04:17.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели надворные постройки и частный жилой дом. В результате пожара огнем повреждены надворные постройки и частный жилой дом на общей площади 168 квадратных метров. Причина устанавливается, — сказали в МЧС.

Погибшей было 38 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— По данным следствия, 30 июня 2022 года в ночное время в частном доме на улице Остальцова р. п. Сузун Черепановского района произошел пожар. Во время тушения было обнаружено тело 38-летней женщины со следами сильного термического воздействия, — сообщили в СК.

Следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

— В настоящее время следователем проводится первоначальный объем следственных действий, направленных на сбор доказательств о причастности лица к совершенному преступлению, — сказали в СК.

В середине февраля в Новосибирске полицейские задержали другого мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы. Он утверждал, что девушка задохнулась, когда зацепилась шарфом за диван.

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