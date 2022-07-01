Женщина погибла в пожаре в Сузуне — в поджоге подозревают ее бывшего мужа

Утром 30 июня в рабочем поселке Сузун сгорел частный дом. В пожаре погибла 38-летняя женщина, следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Источник в правоохранительных органах сообщил НГС, что в поджоге подозревают бывшего мужа погибшей. Известно, что он — директор сузунского аквапарка «Экватор». В самом аквапарке НГС подтвердили, что в пожаре погибла бывшая жена директора. По информации собеседника редакции, на момент звонка 30 июня директор находился на допросе.