Женщина погибла в пожаре в Сузуне — в поджоге подозревают ее бывшего мужа
Следователи возбудили дело по статье «Убийство»
Утром 30 июня в рабочем поселке Сузун сгорел частный дом. В пожаре погибла 38-летняя женщина, следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.
Источник в правоохранительных органах сообщил НГС, что в поджоге подозревают бывшего мужа погибшей. Известно, что он — директор сузунского аквапарка «Экватор». В самом аквапарке НГС подтвердили, что в пожаре погибла бывшая жена директора. По информации собеседника редакции, на момент звонка
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь вспыхнул в 04:17.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели надворные постройки и частный жилой дом. В результате пожара огнем повреждены надворные постройки и частный жилой дом на общей площади 168 квадратных метров. Причина устанавливается, — сказали в МЧС.
Погибшей было 38 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
— По данным следствия, 30 июня 2022 года в ночное время в частном доме на улице Остальцова
Следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.
— В настоящее время следователем проводится первоначальный объем следственных действий, направленных на сбор доказательств о причастности лица к совершенному преступлению, — сказали в СК.
В середине февраля в Новосибирске полицейские задержали другого мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы. Он утверждал, что девушка задохнулась, когда зацепилась шарфом за диван.