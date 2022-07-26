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Тема дняГорящая свалка
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В центре Новосибирска тушат пожар в высотке — видео с места

По предварительной информации, на здании загорелись кондиционеры

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Часть людей эвакуировали пожарные

Часть людей эвакуировали пожарные

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Сегодня утром, 26 июля в Новосибирске загорелся балкон в 13-этажном доме на улице Ленина,94. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

— В 6:56 пожарные выехали на сообщение о пожаре на балконе 13-ти этажного жилого многоквартирного дома по ул. Ленина в Новосибирске. В течение семи минут первые пожарные расчеты были на месте. Установлено, что горели три балкона с 9 по 11 этажи. Также горели кондиционеры. В ходе разведки подъезда людей эвакуировали на незадымляемые лестничные клетки, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

Горение локализовали за 20 минут. По предварительной информации, произошло возгорание кондиционеров на разных этажах дома. Сейчас на месте работает усиленная группировка пожарных, которая продолжает тушить огонь. Специалисты проверяют квартиры на наличие возгорания.

На прошлой неделе пожарные спасли из огня мужчину в Калининском районе Новосибирска. Его вытащили из горящего дома, где пострадавшего едва не придавило кровлей.

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