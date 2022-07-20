Пожарные вытащили мужчину из горящего дома — его едва не придавило полыхающей кровлей
Сотрудники МЧС потушили пожар в частном доме в Калининском районе Новосибирска
Новосибирские пожарные эвакуировали человека из горящего дома на улице Знаменской. Инцидент произошел 20 июля. Около 17 часов на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. По прибытии на место ЧП спасатели обнаружили полыхающий дом на четырех хозяев и надворные постройки. Огонь мог в любую секунду перекинуться на соседние постройки.
— В одной из квартир горящего дома находился мужчина — из-за сильного задымления и огня самостоятельно он не мог покинуть здание, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Доступ к человеку преграждали решетки на окнах. Спасатели срезали ограждения, эвакуировали человека и передали его врачам. Медицинская помощь ему не понадобилась. Через некоторое время обрушилась кровля.
В процессе ликвидации возгорания пожарные также эвакуировали пожилую женщину из соседнего дома, а также вынесли два
Причины возгорания устанавливаются.
Вчера утром, 19 июля, Новосибирск затянуло дымкой от горящей свалки на улице Малыгина. Специалисты снижали задымление пересыпанием отходов грунтом.