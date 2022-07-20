СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 55.44
eur 56.45
Тема дняНизкий уровень воды в Оби
Все новости
Все новости

Пожарные вытащили мужчину из горящего дома — его едва не придавило полыхающей кровлей

Сотрудники МЧС потушили пожар в частном доме в Калининском районе Новосибирска

975
В тушении пожара участвовали 53 человека

В тушении пожара участвовали 53 человека

Поделиться

Новосибирские пожарные эвакуировали человека из горящего дома на улице Знаменской. Инцидент произошел 20 июля. Около 17 часов на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. По прибытии на место ЧП спасатели обнаружили полыхающий дом на четырех хозяев и надворные постройки. Огонь мог в любую секунду перекинуться на соседние постройки.

— В одной из квартир горящего дома находился мужчина — из-за сильного задымления и огня самостоятельно он не мог покинуть здание, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Доступ к человеку преграждали решетки на окнах. Спасатели срезали ограждения, эвакуировали человека и передали его врачам. Медицинская помощь ему не понадобилась. Через некоторое время обрушилась кровля.

Площадь пожара составила более 600 квадратных метров

Площадь пожара составила более 600 квадратных метров

Поделиться

В процессе ликвидации возгорания пожарные также эвакуировали пожилую женщину из соседнего дома, а также вынесли два 50-литровых газовых баллона из гаража, которому угрожал огонь. Всего в тушении пожара участвовали 53 человека и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 18:34. В результате сгорели дом и надворные постройки общей площадью около 600 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются.

Вчера утром, 19 июля, Новосибирск затянуло дымкой от горящей свалки на улице Малыгина. Специалисты снижали задымление пересыпанием отходов грунтом.

По теме

МЧСпожарспасли человека
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2