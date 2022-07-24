Погибли 31,2 миллиона пчел: агроферма ответила на обвинения пчеловодов — карта пораженных пасек
Региональный Россельхознадзор начал проверку после обращения редакции НГС
В Новосибирске посчитали, сколько примерно пчел погибло в районе Кольцова и Академгородка. Массовая гибель насекомых началась 15 июля. Пчеловоды винят во всем агроферму, которая обрабатывала поля пестицидами и не предупредила об этом, по их мнению, должным образом. В компании ответили на эти обвинения, а на основе данных ветеринаров удалось составить карту пораженных пасек.
Что ответили в «Агроферме Инские просторы»
Компания ответила письменно на официальный запрос редакции, проигнорировав ряд вопросов. При этом агроферма раскрыла, какими именно препаратами и какие культуры обрабатывала:
- 1, 9 и 16 июля обрабатывали пшеницу «Клотиамедом» и «Фунгицид Профи» — действующие вещества клотианидин + лямбда-цигалотрин и пропиконазол;
- 3 июля обрабатывался рапс «Фунгицид Профи» — действующее вещество пропиконазол;
- 13, 15 и 16 июля также обрабатывался рапс «Клотиамедом» и «Фунгицид Профи» — действующие вещества клотианидин + лямбда-цигалотрин и пропиконазол.
Все вышеуказанные препараты — пестициды, которые используются для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми. Данные препараты разрешены для использования на территории России.
— Вся обработка полей проводилась в ночное время, — утверждают в «Агроферме Инские просторы». — В населенных пунктах, где располагаются официально зарегистрированные, по данным похозяйственного учета администрации Березовского сельсовета, пчеловодческие пасеки, была проведена работа по информированию посредством расклейки объявлений о предстоящей обработке полей, также каждый раз проводилось информирование старост сел и поселков и доводилась информация в общих группах WhatsApp.
В группе «Подслушано Кольцово» выложили скрин уведомления, которое якобы было выслано в администрацию агрофермой. И оно датировано 12 июля.
По закону, как уточнил в ответе на запрос НГС новосибирский Россельхознадзор, компания должна предупредить о работах за 3 дня до их проведения. Известно, что обработку агроферма проводила 13–16 июля (это ранее сообщал ранее Минсельхоз НСО). В компании проигнорировали вопрос редакции о сроках уведомления администрации. Также в агроферме не ответили, какие действия будут предприняты в связи с массовой гибелью пчел.
На момент подготовки материала ответ на запрос в администрацию Новосибирского района с теми же самыми вопросами в редакцию не поступил.
«Анализ пчел стоит 25 тысяч»
Управление ветеринарии Новосибирской области проверили пасеки, где погибли пчелы, но только для того, чтобы «исключить возникновения заразных болезней пчел».
Насекомых на отравление пестицидами могут проверить в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» в Новосибирске на улице Серебренниковской, 5. Стоимость исследования — от 25 тысяч рублей.
— Управление ветеринарии Новосибирской области не располагает сведениями о возможности проведения бесплатных исследований на наличие пестицидов и агрохимикатов, — ответили на запрос редакции НГС в ведомстве.
С 18 по 22 июля управление проверило 19 пасек, в которых было 390 пчелосемейств. Как объяснили пчеловоды, обычно в одной пчелосемье около 100 тысяч пчел.
— При проведении обследований отмечалось 80% гибели пчел, — отметили в управлении.
Из этого следует, что примерно из 39 миллионов насекомых погибло около 31,2 миллиона.
— Ветеринарными специалистами отобраны пробы для исключения заразных болезней пчел. Дополнительно сообщаем, что только две пасеки состоят на учете в государственной ветеринарной службе Новосибирского района, — подчеркнули в ведомстве.
На основе данных управления ветеринарии Новосибирской области мы составили карту пораженных пасек.
Реакция регионального Россельхознадзора
После обращения редакции НГС Россельхознадзор начал проверку массовой гибели пчел. В ведомстве объяснили, что агроферма должна была уведомлять пасечников, которые попадают в
— Ранее указанному в запросе обществу «Агроферма Инские просторы» направлялись четыре уведомления о необходимости регистрации в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, но ответ не был получен, — ответили на запрос корреспондента НГС в региональном Россельхознадзоре.
Ведомство запросило информацию у агрофермы, каким образом и чем обрабатывались сейчас поля.
При выявленных нарушениях фирме грозит ответственность по ст. 8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». Юридическому лицу по ней могут выписать штраф — от 10 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
После гибели пчел НГС поинтересовался у пасечников, как в этому году в Новосибирске могут вырасти цены на мед.