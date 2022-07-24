Погибли 31,2 миллиона пчел: агроферма ответила на обвинения пчеловодов — карта пораженных пасек

— Вся обработка полей проводилась в ночное время, — утверждают в «Агроферме Инские просторы». — В населенных пунктах, где располагаются официально зарегистрированные, по данным похозяйственного учета администрации Березовского сельсовета, пчеловодческие пасеки, была проведена работа по информированию посредством расклейки объявлений о предстоящей обработке полей, также каждый раз проводилось информирование старост сел и поселков и доводилась информация в общих группах WhatsApp.

В группе «Подслушано Кольцово» выложили скрин уведомления, которое якобы было выслано в администрацию агрофермой. И оно датировано 12 июля.