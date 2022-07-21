«Это геноцид»: пчелы массово погибли в Кольцово и Академгородке из-за обработки полей — кто и чем их мог отравить

У мужчины из десяти ульев в живых остался только один. В одном улье — около 100 тысяч пчел. Погибло — больше миллиона.

— Охапки, пригоршни мертвых пчел перед ульями. Ничего мы не можем сделать с этим, — еле сдерживает эмоции мужчина. — Мы мед для семьи заготавливали. Она у нас большая. Остались в этом году без меда.

Пчелиная семья, по его данным, стоит сейчас около 5–10 тысяч рублей, но нужно еще дождаться, чтобы она разрослась.

Житель Кольцово Виктор Остапенко тоже увидел сообщения в чатах и поехал к себе на участок в садовое товарищество «Ветеран». Там он обнаружил целую гору мертвых пчел у ульев. Он добавил, что видел в эти дни и других мертвых животных — ежей и птиц. Теперь дачники боятся, не отравлен ли урожай и не грозит ли что-то и здоровью.