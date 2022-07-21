«Это геноцид»: пчелы массово погибли в Кольцово и Академгородке из-за обработки полей — кто и чем их мог отравить
В агроферме заверили Минсельхоз, что предупреждали о работах в полях
Настоящая экологическая катастрофа произошла в районе Кольцово и Академгородка — сотни семей пасечников лишились своих насекомых. Массовая гибель пчел началась 15 июля. Всего за несколько суток возле ульев образовались горы погибших насекомых. Жители в ужасе и винят во всем обработку сельхозполей химикатами — они остались без любимых тружениц, меда и боятся, что яд мог сказаться на людях и урожае. Кто и чем обрабатывал поля, почему погибли пчелы и что теперь делать их владельцам, разбиралась корреспондент НГС Александра Бруня.
Мы подготовили небольшое видео о том, что произошло с пчелами.
«Охапки, пригоршни мертвых пчел перед ульями»
Сообщения о массовой гибели пчел 15 июля волной прокатились по группам в соцсетях и чатах Кольцово, Академгородка и местных СНТ. Люди размещали видео и фото и спрашивали, что произошло. Жалобы поступили и в редакцию НГС.
— У нас умирают пчелы массово! Академгородок, поселок Каменушка, Ложок, район Ключи. Сейчас клеща не травят, может, поля рапса, пшеницы, картошку? Погибло почти 100 семей у всех заводчиков, созвонились с 10 людьми. Кто-то потравил, а умрут все опыляющие насекомые, это геноцид, — убежден пчеловод-любитель Вячеслав Одеянко из поселка Каменушка.
У мужчины из десяти ульев в живых остался только один. В одном улье — около 100 тысяч пчел. Погибло — больше миллиона.
— Охапки, пригоршни мертвых пчел перед ульями. Ничего мы не можем сделать с этим, — еле сдерживает эмоции мужчина. — Мы мед для семьи заготавливали. Она у нас большая. Остались в этом году без меда.
Пчелиная семья, по его данным, стоит сейчас около 5–10 тысяч рублей, но нужно еще дождаться, чтобы она разрослась.
Житель Кольцово Виктор Остапенко тоже увидел сообщения в чатах и поехал к себе на участок в садовое товарищество «Ветеран». Там он обнаружил целую гору мертвых пчел у ульев. Он добавил, что видел в эти дни и других мертвых животных — ежей и птиц. Теперь дачники боятся, не отравлен ли урожай и не грозит ли что-то и здоровью.
— В районе летка вся территория почти засыпана мертвыми и умирающими пчелами. Картина не меняется, — объяснил мужчина.
Пчеловоды строят разные предположения, кто мог проводить обработку, которая и привела к гибели пчел. К посту в группе «Подслушано Кольцово» в итоге выложили скрин документа с предупреждением от «Агрофермы Инские просторы».
Кто мог отравить пчел?
В группе «ВКонтакте» Березовского сельсовета 14 июля в 0:45 было размещено объявление, что ООО «Агроферма Инские просторы» будет проводить обработку посевов с 13 по 14 июля. То есть уже после того, как фирма приступила к обработке.
— Компания уведомляет жителей и пчеловодов Новосибирского района, населенные пункты Железнодорожный, Кольцово, Быково, СНТ «Ручеек», СНТ «Мечтатель», о запланированных обработках посевов с 13.07.22 по 14.07.22. Обработки будут проводиться в ночное время. Погранично-защитная зона для пчел не менее 4 км. Ограничение лета — 4–5 суток. Все используемые препараты включены в перечень разрешенных в 2022 году к применению на территории Российской Федерации. Предупредите своих знакомых пчеловодов! — говорится в сообщении.
В группе «Подслушано Кольцово» выложили скрин уведомления, которое якобы было выслано в администрацию агрофермой. Оно датировано 12 июля. Хотя по закону компания должна предупредить о работах за 3 дня до их проведения. Об этом сообщили в Минсельхозе Новосибирской области. Скриншот также прислала читательница корреспонденту НГС.
Реакция главы наукограда Кольцово и Минсельхоза Новосибирской области
Минсельхоз Новосибирской области в курсе ситуации и уже провели проверку произошедшего. Свой ответ они разместили в группе «Подслушано Кольцово». Подлинность и актуальность комментария корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ведомства.
— По информации, полученной сегодня от руководства «Агрофермы Инские просторы», жители близлежащих населенных пунктов были заранее проинформированы о предстоящей гербицидной обработке полей (в том числе проведенной в сроки с 13 по 16 июля, в ночное время). Расклеивались объявления, проводилось информирование старост сел и поселков, информация размещалась в общих чатах в мэссенджерах. Ситуация взята министерством на особый контроль, — объяснили в ведомстве.
В Минсельхозе добавили, что агроферма не планирует повторно обрабатывать поля.
— Минсельхозом Новосибирской области в муниципальные образования региона ежегодно, в том числе в 2022 году, направлялись рекомендации по обязательному оповещению владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел перед обработками посевов. С руководителями сельхозорганизаций проводилась разъяснительная работа по соблюдению норм СанПиН. Так, аграриям разъяснено, что хозяйства, намечающие химическую обработку растений, должны извещать всех владельцев пасек о характере обработок не менее чем за 3 дня до применения химикатов, — объяснили в ведомстве.
О проблеме знает и мэр наукограда Кольцово Николай Красников, который в разговоре с корреспондентом уверил, что специалисты администрации сейчас занимаются этим вопросом.
Кто и чем травил
«Агроферма Инские просторы» известна своей молочной продукцией. Также у фирмы есть свои поля, которые она засеивает рапсом и гречихой, очень привлекательными для пчел.
По данным «Контур.Фокус», выручка агрофермы за 2021 год составила 58,6 миллиона рублей, а чистая прибыль 2,9 миллиона. Численность сотрудников — 25 человек.
Директор, который является также соучредителем компании, — Петр Анатольевич Белый. Он указан руководителем еще нескольких компаний. Например, Krialit, которая продает декоративный наполнитель для искусственного камня. А также компании ООО «БСВ», которая занимается арендой и управлением имуществом. Также она разводит свиней и других животных.
Корреспондент НГС пыталась дозвониться до агрофермы два дня. Один из мобильных телефонов, указанных в объявлении, принадлежит бывшему директору компании. Второй телефон — женщине, которая заявила, что не имеет к агроферме никакого отношения. Еще несколько мобильных телефоно из общего доступа принадлежат людям, которые, по их словам, также уже не работают в компании. Одна из женщин сообщила, что рабочего телефона у агрофермы нет и можно попытаться связаться через электронную почту. Корреспондент НГС отправила на него письменный официальный запрос.
Редакция обратилась и в фирму ООО «БСВ» с просьбой посодействовать и соединить с Петром Анатольевичем. В компании записали телефон корреспондента и пообещали передать его руководителю. Звонка от директора на момент публикации так и не поступило.
В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области не назвали, какими именно препаратами были обработаны поля. В ведомстве сослались на то, что это коммерческая тайна агрофермы, но они проверили препараты — применение этой химии в России разрешено.
Как стало известно корреспонденту НГС из надежного источника, компания могла использовать препараты с действующими веществами — пропиконазол и клотианидин. Они оба являются пестицидами и используются для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми.
А если все пчелы погибнут?
Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук рассказала, что в последние годы все больше пчеловодов сталкиваются с такой проблемой. У нее самой в прошлом году после 15 лет процветания погибла пасека.
— Я считаю, что причиной гибели пчел могут быть те активные работы с химическими веществами на близлежащих полях. Пчела способна лететь за нектаром на три километра. Пчеловод должен удаляться подальше от современных сельскохозяйственных угодий на три километра. В противном случае он обязательно получит вот такой вот результат, — уверена агроном.
Она добавила, что мед, который пчелы собирали в июне, можно оставить, но не тот, что был собран сейчас.
— Мед, конечно, июльский стоит выбросить. Хоть это и огромный ущерб. Мало ли какие вещества могли в него попасть, — подчеркнула специалист. — Большие компании думают только о своей прибыли, а не об экологии. Они не задумываются, что, если все пчелы в итоге погибнут, то мы закончим свое существование, поскольку эти насекомые являются опылителями. Они опыляют практически все растения. А если цветок окажется неопыленным, то, естественно, мы умрем от голода.
Что делать, если вы обнаружили мертвых пчел
Юрист Сергей Егоров советует снять на видео произошедшее и четко проговорить место происшествия, дату и время, примерное количество погибших особей (например, указать количество ульев).
— Также указанное происшествие желательно оформить комиссионным актом, пригласить соседей и совместно подписать акт, к которому приложить видеозапись. Сообщите в управление ветеринарии Новосибирской области, туда же направьте для экспертного исследования несколько трупов погибших пчел для установления причины смерти, — советует юрист. — Видеозапись, акт, экспертное заключение в дальнейшем могут стать основой для подачи иска к виновнику гибели насекомых.
Пчелы — объекты гражданских прав, и их можно отнести к вещам, по аналогии с домашними животными, соответственно, они имеют свою стоимость, а значит, гибель пчел причиняет его владельцу материальный ущерб и связанные с эти убытки.
— В связи с этим можно говорить не только о гражданско-правовых отношениях, но и о совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ — уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, — подчеркивает юрист.
Обязательным условием наличия состава указанного преступления является причинение ущерба в крупном размере, то есть свыше 250 000 рублей. Собственник пчел вправе обратиться с иском к виновнику их гибели и взыскать с него их стоимость, а также убытки, в том числе упущенную выгоду.
Установлением виновника смерти пчел должны заниматься сотрудники полиции, поэтому стоит обратиться к ним с заявлением.
Правоотношения в сфере пчеловодства регулируется не только ГК РФ, но и ФЗ № 490 от 30.12.2020 «О Пчеловодстве в Российской Федерации». В статье 16 указанного Федерального закона (предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами) указано, что не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) информации о таких работах.
Информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов должна содержать следующие сведения. Границы запланированных к обработке земельных участков, сроки и способ проведения работ. Обязательно должны быть указаны наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности. Обязательно указание сведения об опасных свойствах запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
— Таким образом, законом закреплена обязанность лиц, ответственных за проведение работ по применению пестицидов и агрохимикатов, доводить до пчеловодов о планируемых работах, — подчеркнул юрист. — Гибель животных может причинять владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания. А причинителя вреда можно обязать компенсировать не только имущественный ущерб, но и моральный вред. Таким образом, взыскать компенсацию морального вреда за смерть пчел с его причинителя тоже можно.
Могут выписать и штраф
Компанию, которая нарушила СанПиН, могут привлечь к административной ответственности. Это статья 8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» и статья 8.6 ч. 2 КоАП РФ «Порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами».
В первом случае штраф для юридического лица — от 10 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Вторая статья также предполагает штраф от 40 до 80 тысяч рублей и приостановку работы.
Сейчас погибшим пчеловодам остается только плакать над своими погибшими труженицами. Они собирают коллективную жалобу и намерены идти в суд.
Редакция НГС обратилась с заявлениями и комментариями в администрацию Новосибирского района, прокуратуру Новосибирской области, управление Россельхознадзора Новосибирской области, управление ветеринарии Новосибирской области, а также в «Агроферму Инские просторы».
Ранее в селе Утянка Доволенского района Новосибирской области на нескольких пасеках массово погибли пчелы. Это произошло в конце июня.