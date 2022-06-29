«Принесли отравы в улей и мрут»: на нескольких новосибирских пасеках случилась массовая гибель пчел
Местная администрация разбирается в ситуации, один пасечник повез пчел на экспертизу
В селе Утянка Доволенского района Новосибирской области на нескольких пасеках массово погибли пчелы. Об этом НГС сообщил один из владельцев насекомых, Дмитрий, попросивший не указывать его фамилию.
Как рассказал Дмитрий, 25 июня он утром вышел на пасеку и увидел множество мертвых пчел. То же самое, по его словам, произошло еще у трех пасечников в деревне. Как заявил Дмитрий, на выходных рядом с деревней обрабатывали поля. На запах жаловались жители Утяновки. Кто проводил обработку, официально не установлено.
— Погибли пчелы у четырех пасечников, и мы не можем найти концов. Травили поля на выходных. Такое ни разу не происходило. В том году в соседней деревне гибли пчелы и подмор был, когда травили. Но не так массово было. В этот раз нас не предупреждали ни в письменной, ни в устной форме. Мы бы, если знали, могли закрыть пчел на два-три дня, — объяснил пасечник.
Пасеку Дмитрия создал еще его отец. Но за несколько десятков лет, по словам пасечника, столько пчел погибло впервые, и сейчас Дмитрий сомневается, что пчелы восстановятся.
— Они гибнут каждый день. Они принесли отравы в улей и мрут. И деточки начали умирать, и личинка мрет. Пчела, не знаю, восстановятся ли. Один пчеловод в Новосибирск повез на экспертизу пчелу. Мы звонили в администрацию района. Мы во все инстанции бьемся. Мы знаем, что трудно будет доказать, чья это вина. Это не болезнь и не напасть, а это человеческое вмешательство, — поделился Дмитрий.
Дмитрий с односельчанами обратился в местную администрацию. В Утяновском сельсовете корреспонденту НГС подтвердили, что комиссия на место выезжала.
— Да, пчел там много умерло. Мы будем разбираться в этой теме, — сообщил сотрудник сельсовета Алексей Фещенко.
В 2019 году произошла массовая гибель пчел в более чем 10 регионах страны. Президент Национальной ассоциации пчеловодов оценил убытки в 1 триллион рублей.