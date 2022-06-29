«Принесли отравы в улей и мрут»: на нескольких новосибирских пасеках случилась массовая гибель пчел

В селе Утянка Доволенского района Новосибирской области на нескольких пасеках массово погибли пчелы. Об этом НГС сообщил один из владельцев насекомых, Дмитрий, попросивший не указывать его фамилию.

Как рассказал Дмитрий, 25 июня он утром вышел на пасеку и увидел множество мертвых пчел. То же самое, по его словам, произошло еще у трех пасечников в деревне. Как заявил Дмитрий, на выходных рядом с деревней обрабатывали поля. На запах жаловались жители Утяновки. Кто проводил обработку, официально не установлено.