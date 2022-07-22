Вырастут ли цены на мед из-за массовой гибели пчел в Кольцово и Академгородке? Прогноз пасечников

Цены на мед могут вырасти в Новосибирске после массовой гибели пчел в Кольцово и Академгородке. Накануне стало известно, что умерли десятки миллионов насекомых. Пчеловоды обвиняют агроферму, проводившую перед этим обработку полей пестицидами.

— Мед и так был недешевый, за литр около 1000 рублей. Конечно, цена вырастет, — уверен пчеловод-любитель Вячеслав Одеянко. — Мы в основном для себя его заготавливали. Остались без пчел и без меда.