Вырастут ли цены на мед из-за массовой гибели пчел в Кольцово и Академгородке? Прогноз пасечников
Местного меда в Новосибирске станет меньше
Цены на мед могут вырасти в Новосибирске после массовой гибели пчел в Кольцово и Академгородке. Накануне стало известно, что умерли десятки миллионов насекомых. Пчеловоды обвиняют агроферму, проводившую перед этим обработку полей пестицидами.
— Мед и так был недешевый, за литр около 1000 рублей. Конечно, цена вырастет, — уверен пчеловод-любитель Вячеслав Одеянко. — Мы в основном для себя его заготавливали. Остались без пчел и без меда.
Другой пчеловод, который держит более 20 ульев, убежден, что цена на мед может вырасти на 30–50%.
— Много меда с Алтая везут. Всё дорожает, в том числе и перевозка, и содержание. А тут еще у нас пчелы у людей погибли, у сотен пчеловодов. У меня пасека под Тогучином, нас это не коснулось. Но мы между собой общаемся. Так что меда, который можно купить здесь, у Новосибирска, станет меньше. Предложений меньше, а те пчеловоды, что без него остались, будут и своим семьям его покупать, — отметил пчеловод Кирилл.
При этом Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, не советует оставлять тот мед, что собрали погибшие пчелы.
— Мед, конечно, июльский стоит выбросить. Хоть это и огромный ущерб. Мало ли какие вещества могли в него попасть, — подчеркнула специалист.
Настоящая экологическая катастрофа произошла в районе Кольцово и Академгородка — сотни семей пасечников лишились своих насекомых. Массовая гибель пчел началась