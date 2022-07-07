Hyundai влетел в автобус из-за тумана — два человека пострадали
Кроме того, потребовалась помощь спасателей
Сегодня утром, 7 июля, в Горском микрорайоне Hyundai столкнулся с автобусом из-за тумана и плохой видимости. Чтобы устранить последствия аварии, потребовалась помощь спасателей МАСС.
Как сообщили в ГИБДД, за рулем Hyundai был мужчина 1992 года рождения. В районе
— В результате ДТП пострадали водитель Hyundai — мужчина 1992 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, и пассажир Hyundai — мужчина 1964 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД.
Для устранения последствий аварии потребовалась помощь спасателей МАСС. Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного в 04:39.
— Прибывшие по указанному адресу спасатели провели разведку места ДТП. На месте находились пожарные и бригада врачей скорой помощи. В легковом автомобиле никого не оказалось, — сообщили спасатели.
Работу закончили в 05:16.
— Находясь за рулем транспортного средства, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения. При недостаточной видимости на дороге необходимо снизить скорость, чтобы вовремя успеть увидеть препятствие или опасность, — напомнили в МАСС.
С утра Новосибирск окутал густой туман, на дорогах ухудшилась видимость.