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Тема дняДТП  из-за тумана с автобусом
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Hyundai влетел в автобус из-за тумана — два человека пострадали

Кроме того, потребовалась помощь спасателей

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На ликвидацию последствий аварии спасателям понадобилось меньше часа

На ликвидацию последствий аварии спасателям понадобилось меньше часа

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Сегодня утром, 7 июля, в Горском микрорайоне Hyundai столкнулся с автобусом из-за тумана и плохой видимости. Чтобы устранить последствия аварии, потребовалась помощь спасателей МАСС.

Как сообщили в ГИБДД, за рулем Hyundai был мужчина 1992 года рождения. В районе Блюхера, 50 он столкнулся с Kassbohrer Setra. Автобус стоял на парковке, поэтому в нем не было водителя и пассажиров.

— В результате ДТП пострадали водитель Hyundai — мужчина 1992 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, и пассажир Hyundai — мужчина 1964 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Для устранения последствий аварии потребовалась помощь спасателей МАСС. Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного в 04:39.

— Прибывшие по указанному адресу спасатели провели разведку места ДТП. На месте находились пожарные и бригада врачей скорой помощи. В легковом автомобиле никого не оказалось, — сообщили спасатели.

Работу закончили в 05:16.

— Находясь за рулем транспортного средства, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения. При недостаточной видимости на дороге необходимо снизить скорость, чтобы вовремя успеть увидеть препятствие или опасность, — напомнили в МАСС.

У легковой машины повреждена передняя часть

У легковой машины повреждена передняя часть

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С утра Новосибирск окутал густой туман, на дорогах ухудшилась видимость.

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