Hyundai влетел в автобус из-за тумана — два человека пострадали

Сегодня утром, 7 июля, в Горском микрорайоне Hyundai столкнулся с автобусом из-за тумана и плохой видимости. Чтобы устранить последствия аварии, потребовалась помощь спасателей МАСС.

Как сообщили в ГИБДД, за рулем Hyundai был мужчина 1992 года рождения. В районе Блюхера, 50 он столкнулся с Kassbohrer Setra. Автобус стоял на парковке, поэтому в нем не было водителя и пассажиров.

— В результате ДТП пострадали водитель Hyundai — мужчина 1992 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, и пассажир Hyundai — мужчина 1964 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД.