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«Нас просто песком засыпает»: в Новосибирске поднялась песчаная буря — видео

Город накрыла непроглядная пелена

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Синоптики обещают осадки сегодня вечером

Синоптики обещают осадки сегодня вечером

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Сегодня вечером, 7 июня, в Новосибирске поднялась настоящая песчаная буря. Видео, снятым на Коммунальном мосту, поделилась читательница НГС.

— Нас просто песком засыпает, — комментирует автор видео.

В разговоре с корреспондентом НГС Анна сообщила, что песчаная буря накрыла ее автомобиль при въезде на мост в районе пляжа.

— Мы ехали по Коммунальному мосту с левого берега. Видимость нулевая, мы затормозили резко, чтобы в нас никто не въехал, — говорит Анна. Девушка утверждает, что пыль шла со стройки ЛДС. Корреспондент НГС направил запрос подрядчику с просьбой прокомментировать ситуацию.

Также кадрами непогоды поделился наш читатель Игорь.

— Локальный апокалипсис, — описывает увиденное Игорь.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», сегодня вечером в Новосибирске ожидается дождь.

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Между тем июнь не перестает удивлять перепадами температур. Еще несколько дней назад жители были вынуждены вернуть в свои гардеробы теплые вещи, но уже завтра, 8 июня, днем обещают +19... +21 градусов. Мы сообщали, что ждать от погоды далее.

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