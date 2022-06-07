«Нас просто песком засыпает»: в Новосибирске поднялась песчаная буря — видео
Город накрыла непроглядная пелена
Сегодня вечером, 7 июня, в Новосибирске поднялась настоящая песчаная буря. Видео, снятым на Коммунальном мосту, поделилась читательница НГС.
— Нас просто песком засыпает, — комментирует автор видео.
В разговоре с корреспондентом НГС Анна сообщила, что песчаная буря накрыла ее автомобиль при въезде на мост в районе пляжа.
— Мы ехали по Коммунальному мосту с левого берега. Видимость нулевая, мы затормозили резко, чтобы в нас никто не въехал, — говорит Анна. Девушка утверждает, что пыль шла со стройки ЛДС. Корреспондент НГС направил запрос подрядчику с просьбой прокомментировать ситуацию.
Также кадрами непогоды поделился наш читатель Игорь.
— Локальный апокалипсис, — описывает увиденное Игорь.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», сегодня вечером в Новосибирске ожидается дождь.
Между тем июнь не перестает удивлять перепадами температур. Еще несколько дней назад жители были вынуждены вернуть в свои гардеробы теплые вещи, но уже завтра, 8 июня, днем обещают