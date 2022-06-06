«В середине месяца до +30 градусов»: составлен новый прогноз погоды для Новосибирска
Потепление идет медленно, пока ночью ожидаются заморозки
В Новосибирск тепло будет поступать очень плавно, поэтому в ближайшее время жары ждать не стоит. Ночью по Новосибирской области заморозки только усилятся — местами до -3 градусов.
— Все три дня в Новосибирске будет без осадков. Ветер будет юго-восточный
Воздушные массы начнут поступать из районов Южного Урала и Казахстана.
В Новосибирске 7 июня, во вторник, ночью будет
8 июня, в среду, ночью температура ожидается
В четверг, 9 июня, ночные температуры составят
В Новосибирской области в ближайшую ночь ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди.
В Новосибирскую область вместе со спасительными для урожая проливными дождями пришел холод. А вместе с ним и новая угроза — заморозки и град. Они способны легко лишить урожая дачников, поэтому нужно срочно принимать меры и утеплять растения.