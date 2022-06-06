«В середине месяца до +30 градусов»: составлен новый прогноз погоды для Новосибирска

В Новосибирск тепло будет поступать очень плавно, поэтому в ближайшее время жары ждать не стоит. Ночью по Новосибирской области заморозки только усилятся — местами до -3 градусов.



— Все три дня в Новосибирске будет без осадков. Ветер будет юго-восточный 4–9 м/с . Температуры будут постепенно повышаться. Давление растет, холодные фронты отошли на восток, в Красноярский край. Завтра мы будем уже в юго-западной периферии антициклона, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Тепло постепенно приходит, пока градусы точные сказать не можем, но есть вероятность в середине месяца до +30 градусов днем.

