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Тема дня«В середине месяца до +30 градусов»
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«В середине месяца до +30 градусов»: составлен новый прогноз погоды для Новосибирска

Потепление идет медленно, пока ночью ожидаются заморозки

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Летнее платье вы сможете надеть ближе к концу недели

Летнее платье вы сможете надеть ближе к концу недели

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В Новосибирск тепло будет поступать очень плавно, поэтому в ближайшее время жары ждать не стоит. Ночью по Новосибирской области заморозки только усилятся — местами до -3 градусов.

— Все три дня в Новосибирске будет без осадков. Ветер будет юго-восточный 4–9 м/с. Температуры будут постепенно повышаться. Давление растет, холодные фронты отошли на восток, в Красноярский край. Завтра мы будем уже в юго-западной периферии антициклона, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Тепло постепенно приходит, пока градусы точные сказать не можем, но есть вероятность в середине месяца до +30 градусов днем.

Воздушные массы начнут поступать из районов Южного Урала и Казахстана.

В Новосибирске 7 июня, во вторник, ночью будет +4... +6 градусов, в пригороде заморозки до 0... -1 градусов, днем — +17... +19 градусов.

8 июня, в среду, ночью температура ожидается +7... +9 градусов, в пригороде заморозки до 0... -2 градусов. Днем — +19... +21 градусов.

В четверг, 9 июня, ночные температуры составят +8... +10 градусов, предполагается без заморозков. Днем ожидается +23... +25 градусов.

В Новосибирской области в ближайшую ночь ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди. 8–9 июня ожидаются грозы и порывы ветра до 14 м/с. Дневные температуры будут примерно так же, как в городе, и плавно повышаться в регионе. 9 июня ожидается до +26 градусов.

В Новосибирскую область вместе со спасительными для урожая проливными дождями пришел холод. А вместе с ним и новая угроза — заморозки и град. Они способны легко лишить урожая дачников, поэтому нужно срочно принимать меры и утеплять растения.

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