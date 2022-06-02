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Lada столкнулась с грузовиком и отлетела в фуру — фото жесткого ДТП

Водитель легковушки находится в больнице

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<nobr class="_">46-летний</nobr> водитель автомобиля ВАЗ получил ряд травм

46-летний водитель автомобиля ВАЗ получил ряд травм

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Сегодня, 2 июня, на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска автомобиль ВАЗ-2114 («Лада-Самара») столкнулся сначала с грузовиком Scania, а затем отлетел во второй грузовик — MAN. В результате пострадал 46-летний водитель легкового авто.

— В 11:45 водитель 1976 года рождения за рулем ВАЗ-2114 двигался по улице Петухова, со стороны улицы Николая Грицюка в сторону улицы Хилокской. Напротив дома 2, корп. 1 на улице Петухова он совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении. После этого автомобиль ВАЗ совершил столкновение с автомобилем MAN, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Легковушка выехала на встречку

Легковушка выехала на встречку

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В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, он получил ряд травм, его госпитализировали.

Сегодня микроавтобус попал в аварию с КАМАЗом на трассе по пути из Новосибирска в Кемерово. Пострадали 10 человек.

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