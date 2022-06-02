Микроавтобус попал в аварию с КАМАЗом на трассе по пути из Новосибирска в Кемерово — 10 человек пострадали

— После удара «Мерседес» совершил касательное столкновение с автомобилем «Скания», следовавшим во встречном направлении. На момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 14 человек, 4 из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, еще 6 пассажиров обратились за медицинской помощью на месте, — сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.