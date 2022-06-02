Микроавтобус попал в аварию с КАМАЗом на трассе по пути из Новосибирска в Кемерово — 10 человек пострадали
Четыре пассажира были доставлены в больницу
Днем 2 июня в Кемеровской области в аварию попал микроавтобус, который следовал по маршруту Новосибирск — Кемерово. Десяти людям потребовалась помощь врача.
Как пишет NGS42, авария произошла в Топкинском округе. По информации пресс-службы регионального МВД, ДТП случилось около 12:35 на 202-м километре трассы Р-255 «Сибирь», возле деревни Симаново.
По предварительном данным, водитель грузовика КАМАЗ с полуприцепом выбрал небезопасные скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с попутным микроавтобусом «Мерседес».
— После удара «Мерседес» совершил касательное столкновение с автомобилем «Скания», следовавшим во встречном направлении. На момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 14 человек, 4 из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, еще 6 пассажиров обратились за медицинской помощью на месте, — сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.
Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сегодня днем, 2 июня, под Новосибирском случилось массовое ДТП: KIA отбросило на припаркованные машины — одна женщина пострадала.