Массовая авария под Новосибирском: KIA отбросило на припаркованные машины — одна женщина пострадала
ДТП случилось на перекрестке в Бердске
Сегодня утром, 2 июня, в Бердске на пересечении улиц Ленина и Красная Сибирь произошло массовое ДТП. Одному из водителей понадобилась помощь медиков.
Как рассказали в областной автоинспекции, авария произошла около 10:30.
— В районе дома
После этого KIA Soul столкнулся с припаркованными Toyota Camry и BMW X5. Как пишет «Свидетель Бердск», водители припаркованных машин в это время были в магазине.
По предварительной информации, водительнице KIA понадобилась медицинская помощь.
В начале апреля на трассе под Новосибирском водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовым автомобилем.