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Массовая авария под Новосибирском: KIA отбросило на припаркованные машины — одна женщина пострадала

ДТП случилось на перекрестке в Бердске

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На месте работали врачи скорой помощи

На месте работали врачи скорой помощи

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Сегодня утром, 2 июня, в Бердске на пересечении улиц Ленина и Красная Сибирь произошло массовое ДТП. Одному из водителей понадобилась помощь медиков.

Как рассказали в областной автоинспекции, авария произошла около 10:30.

— В районе дома № 1/1 улицы Комсомольской водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Ford Mustang, на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Красная Сибирь совершил столкновение с автомобилем KIA Soul под управлением водителя-женщины 1954 года рождения, которая двигалась по улице Красная Сибирь со стороны улицы Боровой в сторону Комсомольской, — рассказали в ГИБДД.

После этого KIA Soul столкнулся с припаркованными Toyota Camry и BMW X5. Как пишет «Свидетель Бердск», водители припаркованных машин в это время были в магазине.

По предварительной информации, водительнице KIA понадобилась медицинская помощь.

Водитель KIA Soul от удара вылетел на парковку с автомобилями

Водитель KIA Soul от удара вылетел на парковку с автомобилями

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Авария произошла около 10:30

Авария произошла около 10:30

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У Ford Mustang смята передняя часть

У Ford Mustang смята передняя часть

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В начале апреля на трассе под Новосибирском водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовым автомобилем.

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