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Тема дняСмертельное ДТП на трассе
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Водитель Mercedes погиб в ДТП с грузовым автомобилем на трассе под Новосибирском

Пассажир этого автомобиля обратился за медицинской помощью

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Водитель грузового автомобиля Reno направлялся из Новосибирска в Омск

Водитель грузового автомобиля Reno направлялся из Новосибирска в Омск

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Сегодня, 5 апреля, на трассе под Новосибирском водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовым автомобилем.

— Водитель, управляя легковым автомобилем Mercedes Benz C 200, при въезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Renault с полуприцепом, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, которому было примерно 53 года. 24-летний пассажир «Мерседеса» обратился за медицинской помощью из-за полученных травм, их характер уточняется.

Авария произошла на территории Татарского района

Авария произошла на территории Татарского района

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Недавно НГС писал о том, что под Новосибирском на трассе столкнулись две фуры. Одна из фур выезжала на трассу, когда на полной скорости в нее врезался другой грузовик, который после столкновения завалился на бок.

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