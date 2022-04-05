Водитель Mercedes погиб в ДТП с грузовым автомобилем на трассе под Новосибирском

Сегодня, 5 апреля, на трассе под Новосибирском водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовым автомобилем.
— Водитель, управляя легковым автомобилем Mercedes Benz C 200, при въезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Renault с полуприцепом, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.
В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, которому было примерно 53 года.
Недавно НГС писал о том, что под Новосибирском на трассе столкнулись две фуры. Одна из фур выезжала на трассу, когда на полной скорости в нее врезался другой грузовик, который после столкновения завалился на бок.