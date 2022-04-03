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Тема дняДве фуры столкнулись под Новосибирском - видео ДТП
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Две фуры столкнулись под Новосибирском — пугающее видео жесткого ДТП

В аварии никто из людей не пострадал

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Одна из фур после столкновения откатилась назад

Одна из фур после столкновения откатилась назад

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Две фуры столкнулись под Новосибирском на трассе. ДТП произошло сегодня, 3 апреля, днем недалеко от Плотниково.

Одна из фур выезжала на трассу, когда на полной скорости в нее врезался другой грузовик, который после столкновения завалился на бок. При этом тяжелая машина смяла ограждение. Вторая фура после удара откатилась назад.

ДТП попало на видео, которое опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— ДТП с материальным ущербом. Нет погибших или пострадавших, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирской области.

Ранее НГС рассказывал, что пешехода насмерть сбили в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш». ДТП произошло 2 апреля около 23:45. Водитель с места ДТП скрылся.

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