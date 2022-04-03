Две фуры столкнулись под Новосибирском — пугающее видео жесткого ДТП

Две фуры столкнулись под Новосибирском на трассе. ДТП произошло сегодня,
Одна из фур выезжала на трассу, когда на полной скорости в нее врезался другой грузовик, который после столкновения завалился на бок. При этом тяжелая машина смяла ограждение. Вторая фура после удара откатилась назад.
ДТП попало на видео, которое опубликовали в группе «
— ДТП с материальным ущербом. Нет погибших или пострадавших, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирской области.
Ранее НГС рассказывал, что пешехода насмерть сбили в Чановском районе Новосибирской области на трассе