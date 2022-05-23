«Пытался распутать снасти и упал в воду»: водолазы МЧС ищут
17-летнего подростка в Новосибирской области
22 мая он пропал на реке в селе Локтенок
В Новосибирской области ищут
— При попытке освободить запутавшиеся снасти упал в воду и пропал без вести. На место прибыли сотрудники Карасукского поисково-спасательного отряда, которые провели поисковые работы, но никого не нашли. Поиски будут продолжены, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В Новосибирской области за прошедшую неделю на водных объектах погибли 4 человека, в том числе