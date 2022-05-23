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Срочно17-летнего подростка ищут после пропажи на реке
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«Пытался распутать снасти и упал в воду»: водолазы МЧС ищут 17-летнего подростка в Новосибирской области

22 мая он пропал на реке в селе Локтенок

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Подросток рыбачил на берегу

Подросток рыбачил на берегу

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В Новосибирской области ищут 17-летнего подростка, который запутался в снастях и упал в воду. Инцидент произошел в селе Локтенок Карасукского района 22 мая. Парень рыбачил на берегу реки.

— При попытке освободить запутавшиеся снасти упал в воду и пропал без вести. На место прибыли сотрудники Карасукского поисково-спасательного отряда, которые провели поисковые работы, но никого не нашли. Поиски будут продолжены, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирской области за прошедшую неделю на водных объектах погибли 4 человека, в том числе 9-летний ребенок.

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