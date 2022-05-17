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После смертельной драки у крупного ЖК в Новосибирске задержан подозреваемый

На допросе он признал вину

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Скорая доставила пострадавшего в больницу около <nobr class="_">7 часов</nobr> утра

Скорая доставила пострадавшего в больницу около 7 часов утра

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Погибшим в ходе конфликта на смотровой площадке ЖК «Марсель» в Октябрьском районе Новосибирска оказался 29-летний житель города Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Местонахождение и личность подозреваемого установлены. 32-летний местный житель ранее не был судим. Сейчас он находится под стражей. На допросе он полностью признал свою вину.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.

Следствие установило, что утром 15 мая вблизи дома на улице 2-й Обской 32-летний мужчина совместно с 29-летним мужчиной и другими знакомыми ему людьми распивали спиртные напитки. Между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес не менее одного удара ножом в живот. Очевидцы из той же компании вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что утром в воскресенье, 15 мая, в Новосибирске на смотровой площадке ЖК «Марсель» завязалась драка между двумя компаниями, в результате погиб мужчина.

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