После смертельной драки у крупного ЖК в Новосибирске задержан подозреваемый
На допросе он признал вину
Погибшим в ходе конфликта на смотровой площадке ЖК «Марсель» в Октябрьском районе Новосибирска оказался 29-летний житель города Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Местонахождение и личность подозреваемого установлены. 32-летний местный житель ранее не был судим. Сейчас он находится под стражей. На допросе он полностью признал свою вину.
— Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.
Следствие установило, что утром
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы сообщали, что утром в воскресенье,