После смертельной драки у крупного ЖК в Новосибирске задержан подозреваемый

Погибшим в ходе конфликта на смотровой площадке ЖК «Марсель» в Октябрьском районе Новосибирска оказался 29-летний житель города Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Местонахождение и личность подозреваемого установлены. 32-летний местный житель ранее не был судим. Сейчас он находится под стражей. На допросе он полностью признал свою вину.