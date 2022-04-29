«Должен был поехать на тренировку»:
12-летний мальчик пропал по дороге из школы в Академгородке
Раньше ребенок никогда не уходил из дома
В Советском районе Новосибирска
— Последний раз его видели в 15:20, двигался от школы в сторону дома. Но живет он от школы неблизко, должен был ехать на городском транспорте. — После школы гулял на площадке, должен был пойти на тренировку, на тренировке не появился, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. Поиски сейчас идут из Академгородка в сторону ОбьГЭСа.
Мобильный Кости оставался в сети до восьми часов вечера, но на телефонные звонки никто не отвечал. После этого связь пропала.
Всю ночь мальчика искали волонтеры «Лиза Алерт», но найти его не удалось. Причин уходить из дома, по словам Алеси Яблонских, у ребенка не было:
— Никаких глобальных проблем, всё, что происходило, — типично для подростка этого возраста.
В день исчезновения мальчик был одет в синие штаны и рубашку, куртку цвета хаки и черные кроссовки. Всех, кто видел его, просят позвонить по телефонам
Ранее НГС писал о том, что случилось с восьмилетним мальчиком, который проводил подругу до школы и исчез.