«Должен был поехать на тренировку»: 12-летний мальчик пропал по дороге из школы в Академгородке

В Советском районе Новосибирска 28 апреля пропал 12-летний Константин Слепухин — он шел из школы в Академгородке. Раньше мальчик никогда не уходил из дома, на учете в ПДН он не состоял.



— Последний раз его видели в 15:20, двигался от школы в сторону дома. Но живет он от школы неблизко, должен был ехать на городском транспорте. — После школы гулял на площадке, должен был пойти на тренировку, на тренировке не появился, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. Поиски сейчас идут из Академгородка в сторону ОбьГЭСа.

