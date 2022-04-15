«Сел не в ту маршрутку»: найден 8-летний мальчик, пропавший в Новосибирске

Сегодня, 15 апреля, в Новосибирске пропал 8-летний школьник после того, как он проводил свою подругу до школы. Вскоре мальчика удалось найти. Волонтеры рассказали, что произошло с ребенком.



— Ребенок решил ехать до школы на транспорте, чтобы не идти далеко пешком. Сел не в ту маршрутку. У него был с собой дневник, где были записаны телефоны родителей. Когда стало понятно, что он заблудился, обратился за помощью, или люди обратили внимание на ребенка, который явно был дезориентирован. Попросили достать дневник, позвонили родителям и сказали, где мальчик находится. Спасибо неравнодушным людям, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

