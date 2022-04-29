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Тема дня12-летний мальчика ищут с вечера. Онлайн
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Школьник пропал в Академгородке: 12-летнего Костю ищут со вчерашнего вечера — онлайн

Мальчик отправился после школы в Академгородке на тренировку

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Вчера вечером, 28 апреля, в Новосибирске пропал 12-летний мальчик Константин Слепухин. За ночь его не удалось найти. Поиски продолжаются.

НГС запускает онлайн-трансляцию о том, как ищут ребенка.

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О пропаже мальчика рассказали в поисковом отряде.

— Последний раз его видели в 15:20, двигался от школы в сторону дома. Но живет он от школы неблизко, должен был ехать на городском транспорте. После школы гулял на площадке, должен был пойти на тренировку, на тренировке не появился, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. Поиски сейчас идут из Академгородка в сторону ОбьГЭСа.

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поискипропал ребенок«Лиза Алерт»
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