Школьник пропал в Академгородке: 12-летнего Костю ищут со вчерашнего вечера — онлайн
Мальчик отправился после школы в Академгородке на тренировку
Вчера вечером, 28 апреля, в Новосибирске пропал 12-летний мальчик Константин Слепухин. За ночь его не удалось найти. Поиски продолжаются.
НГС запускает онлайн-трансляцию о том, как ищут ребенка.
Поделиться
О пропаже мальчика рассказали в поисковом отряде.
— Последний раз его видели в 15:20, двигался от школы в сторону дома. Но живет он от школы неблизко, должен был ехать на городском транспорте. После школы гулял на площадке, должен был пойти на тренировку, на тренировке не появился, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. Поиски сейчас идут из Академгородка в сторону ОбьГЭСа.
Поделиться