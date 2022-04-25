Самолет авиакомпании «РусЛайн» вынужденно приземлился из-за неисправности в новосибирском аэропорту
Вылета ожидает 31 пассажир
25 апреля около часа ночи в новосибирском Толмачево вынужденно приземлился самолет авиакомпании «РусЛайн», выполняющий перелет Кемерово — Екатеринбург — Москва.
31 пассажир ожидает замены судна в аэропорту. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— 25 апреля около часа ночи по местному времени по причине технической неисправности воздушного судна совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) самолет авиакомпании «РусЛайн», осуществляющий авиарейс Кемерово — Екатеринбург — Москва, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В транспортной прокуратуре уточнили, что это был чартерный рейс. Проверка проводится в отношении авиакомпании.
Пресс-служба Толмачёво посоветовала переадресовать вопрос авиаперевозчику. Корреспондент НГС направил в авиакомпанию запрос по ситуации.
25 марта самолет из Новосибирска экстренно сел в Иркутске — у него отказал двигатель.