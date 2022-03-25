Самолет из Новосибирска экстренно сел в Иркутске — у него отказал двигатель

Сегодня, 25 марта, самолет авиакомпании S7 из Новосибирска в Благовещенск экстренно приземлился в Иркутском аэропорту.
— Произошел отказ двигателя, в 03:00 самолет сел. На борту было 202 человека, — рассказали НГС в пресс-службе международного аэропорта «Иркутск».
Пассажиров отправили в Благовещенск на другом самолете. НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности произошедшего.
16 марта самолет, вылетевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в Красноярске. Это произошло из-за плохого самочувствия пассажирки.