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Самолет из Новосибирска экстренно сел в Иркутске — у него отказал двигатель

Пассажиров отправили в Благовещенск другим бортом

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На борту было 202 пассажира

На борту было 202 пассажира

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Сегодня, 25 марта, самолет авиакомпании S7 из Новосибирска в Благовещенск экстренно приземлился в Иркутском аэропорту.

— Произошел отказ двигателя, в 03:00 самолет сел. На борту было 202 человека, — рассказали НГС в пресс-службе международного аэропорта «Иркутск».

Пассажиров отправили в Благовещенск на другом самолете. НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности произошедшего.

16 марта самолет, вылетевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в Красноярске. Это произошло из-за плохого самочувствия пассажирки.

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Иркутсксамолетэкстренная посадка
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