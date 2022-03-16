Вылетевший из Новосибирска самолет совершил экстренную посадку из-за самочувствия девушки

Сегодня утром, 16 марта, самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом Новосибирск — Иркутск, экстренно сел в Красноярске, причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок.
— Опасались приступа эпилепсии у девушки, пилотами было принято решение о посадке судна. Самолет сел в 07:00 утра. Опасения не подтвердились, как оказалось, у пассажирки просто было пониженное давление, — сообщила сотрудница пресс-службы международного аэропорта Красноярска.
Также в пресс-центре сообщили, что судно задержалось в Красноярске не более чем на полчаса. Пассажирке оказали необходимую помощь, госпитализация ей не потребовалась. После предоставленной помощи девушка вернулась на борт, после чего самолет отправился в Иркутск.
Корреспондент НГС обратился в авиакомпанию S7 Airlines за комментариями о произошедшем.
В начале марта, самолет, следовавший в Новосибирск, экстренно сел в Хабаровске из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.