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Пассажиру стало плохо на борту из Южно-Сахалинска — судно ушло на посадку в Хабаровск вместо Новосибирска

Мужчину передали медикам

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Самолет пробыл час в аэропорту Хабаровска

Самолет пробыл час в аэропорту Хабаровска

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Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, ушел на посадку в Хабаровск из-за плохого самочувствия пассажира.

Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 3 марта в 02:34 по московскому времени самолет ушел на посадку в Хабаровск.

— 1 час самолет находился в Хабаровске, пассажира с рейса отправили для оказания медицинских услуг, — уточнили в ведомстве.

Самолет относился к авиакомпании S7. Как рассказали в компании, решение о посадке принял экипаж корабля по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров.

— После того как пассажира передали местным врачам, экипаж продолжил полет по маршруту, — рассказали в пресс-службе S7.

Самолет, летевший из Новосибирска в Читу, сделал около 10 кругов над аэропортом города посадки. Инцидент произошел сегодня, 24 февраля, утром. Траекторию самолета Boeing 737-8LP авиакомпании S7 можно отследить на сайте Flightradar.

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авиацияаэропортсамолет
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