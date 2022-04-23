Трое человек погибли при взрыве шахты в Оренбургской области
Десятки шахтеров выведены на поверхность
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Трое горняков погибли при взрыве на руднике в Оренбургской области, сообщает прокуратура. Еще 88 человек смогли выйти на поверхность.
ЧП случилось в городе Гай на глубине 1205 метров в результате детонации взрывчатого вещества. Тела погибших достают из-под земли.
В числе основных версий взрыва рассматривается нарушение техники безопасности при пиротехнических работах на шахте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.