Пьяная водитель «Тойоты» развернулась на дороге и врезалась в «Фольксваген» — пострадала женщина

Вечером в пятницу, 25 марта, в Заельцовском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. По информации ГУ МВД РФ по Новосибирской области, один из водителей был пьян.

Авария произошла в 21 час 30 минут. По информации ГУ МВД РФ по НСО, водитель Toyota Avensis 1981 года рождения у дома № 65 по улице Дуси Ковальчук при развороте в обратную сторону врезалась в Volkswagen Polo. За рулем второй машины находился мужчина 1999 года рождения. Он ехал по встречной полосе.