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Пьяная водитель «Тойоты» развернулась на дороге и врезалась в «Фольксваген» — пострадала женщина

Последствия аварии попали на видео очевидца

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Пострадавшую женщину увезли в больницу

Пострадавшую женщину увезли в больницу

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Вечером в пятницу, 25 марта, в Заельцовском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. По информации ГУ МВД РФ по Новосибирской области, один из водителей был пьян.

Авария произошла в 21 час 30 минут. По информации ГУ МВД РФ по НСО, водитель Toyota Avensis 1981 года рождения у дома № 65 по улице Дуси Ковальчук при развороте в обратную сторону врезалась в Volkswagen Polo. За рулем второй машины находился мужчина 1999 года рождения. Он ехал по встречной полосе.

— По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen Polo 1983 года рождения, которая доставлена в медицинское учреждение. У водителя автомобиля Toyota по результатам освидетельствования установлено алкогольное опьянение. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в полиции.

Вечером 20 марта под Новосибирском 33-летний пьяный водитель «Тойота-Превиа» выехал на полосу для встречного движения и врезался в «Митсубиши-Аутлендер». Пострадал водитель второго автомобиля.

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