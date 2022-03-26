Пьяная водитель «Тойоты» развернулась на дороге и врезалась в «Фольксваген» — пострадала женщина

Вечером в пятницу, 25 марта, в Заельцовском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. По информации ГУ МВД РФ по Новосибирской области, один из водителей был пьян.
Авария произошла в 21 час 30 минут. По информации ГУ МВД РФ по НСО, водитель Toyota Avensis 1981 года рождения у дома
— По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen Polo 1983 года рождения, которая доставлена в медицинское учреждение. У водителя автомобиля Toyota по результатам освидетельствования установлено алкогольное опьянение. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в полиции.
Вечером 20 марта под Новосибирском 33-летний пьяный водитель «Тойота-Превиа» выехал на полосу для встречного движения и врезался в «Митсубиши-Аутлендер». Пострадал водитель второго автомобиля.