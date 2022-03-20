Пьяный водитель «Тойоты» под Новосибирском разбил «Митсубиши-Аутлендер» и улетел в сугроб

Сегодня вечером, 20 марта, в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области 33-летний пьяный водитель «Тойота-Превиа» выехал на полосу для встречного движения и врезался в «Митсубиши-Аутлендер». В результате пострадал 60-летний водитель второго автомобиля.

— В 17:40 на улице Дорожная, 18 произошло столкновение двух автомобилей. Мужчина 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Тойота-Превиа», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Митсубиши-Аутлендер», — сообщил НГС старший государственный инспектор Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.