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Пьяный водитель «Тойоты» под Новосибирском разбил «Митсубиши-Аутлендер» и улетел в сугроб

Водитель выехал на встречную полосу

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В отношении водителя автомобиля «Тойота» будут составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения

В отношении водителя автомобиля «Тойота» будут составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения

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Сегодня вечером, 20 марта, в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области 33-летний пьяный водитель «Тойота-Превиа» выехал на полосу для встречного движения и врезался в «Митсубиши-Аутлендер». В результате пострадал 60-летний водитель второго автомобиля.

— В 17:40 на улице Дорожная, 18 произошло столкновение двух автомобилей. Мужчина 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Тойота-Превиа», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Митсубиши-Аутлендер», — сообщил НГС старший государственный инспектор Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Пострадал водитель «Митсубиши» — мужчина 1962 года рождения. Медики поставили предварительный диагноз: «сотрясение мозга, ушиб голени».

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В отношении водителя автомобиля «Тойота» будут составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, уточнил Константин Шкабарня. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Поздним вечером 19 марта в Новосибирске водитель Lada Priora пытался уйти от погони ДПС и упал в яму. Погибли два его пассажира.

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Искитимский районпьяное ДТП
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