Водитель Lada Priora уходил от погони ДПС, врезался в бетонный блок и упал в яму — погибли два пассажира

В Новосибирске водитель Lada Priora пытался уйти от погони ДПС и попал в аварию. Погибли два его пассажира. Инцидент произошел 19 марта около 23:30.



— 26-летний водитель на автомобиле Lada Priora двигался в сторону улицы Забалуева и у дома № 5 не выполнил требование экипажа ДПС об остановке транспортного средства и попытался скрыться, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Через 200 метров мужчина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный блок), после чего произошло опрокидывание автомобиля в яму на участке дорожных работ.