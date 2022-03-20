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Тема дняLada Priora упала в яму - погибли двое
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Водитель Lada Priora уходил от погони ДПС, врезался в бетонный блок и упал в яму — погибли два пассажира

На мужчину составили протокол

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Водитель госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести

Водитель госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести

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В Новосибирске водитель Lada Priora пытался уйти от погони ДПС и попал в аварию. Погибли два его пассажира. Инцидент произошел 19 марта около 23:30.

— 26-летний водитель на автомобиле Lada Priora двигался в сторону улицы Забалуева и у дома № 5 не выполнил требование экипажа ДПС об остановке транспортного средства и попытался скрыться, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Через 200 метров мужчина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный блок), после чего произошло опрокидывание автомобиля в яму на участке дорожных работ.

Двое пассажиров погибли на месте. Водитель госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.


— В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются личности погибших. В отношении водителя составлен административный протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Обстоятельства произошедшего выясняются, — добавили в ведомстве.

Днем 19 марта на Бердском шоссе перед разъездом Иня в Новосибирске группа подростков на автомобиле ВАЗ (Lada 21099) столкнулась с КАМАЗом.

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