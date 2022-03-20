Водитель Lada Priora уходил от погони ДПС, врезался в бетонный блок и упал в яму — погибли два пассажира

В Новосибирске водитель Lada Priora пытался уйти от погони ДПС и попал в аварию. Погибли два его пассажира. Инцидент произошел 19 марта около 23:30.
— 26-летний водитель на автомобиле Lada Priora двигался в сторону улицы Забалуева и у дома
Двое пассажиров погибли на месте. Водитель госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.
— В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются личности погибших. В отношении водителя составлен административный протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Обстоятельства произошедшего выясняются, — добавили в ведомстве.
Днем 19 марта на Бердском шоссе перед разъездом Иня в Новосибирске группа подростков на автомобиле ВАЗ (Lada 21099) столкнулась с КАМАЗом.