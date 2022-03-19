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«Километров 100–120 летели»: на Бердском шоссе подростки на ВАЗе врезались в КАМАЗ

Легковушка получила серьезные повреждения

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Авария произошла перед разъездом Иня

Авария произошла перед разъездом Иня

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Сегодня днем, 19 марта, на Бердском шоссе перед разъездом Иня в Новосибирске группа подростков на автомобиле ВАЗ (Lada-21099) столкнулась с КАМАЗом. Видео последствий опубликовал паблик Новосибирской службы эвакуации в соцсети «ВКонтакте».

— «Лада» проехала на желтый сигнал, километров 100–120 летели, по левой полосе двигался КАМАЗ с щебнем и начал перестаиваться на левую. «Лада» под соточку прилетела между КАМАЗом и бордюром, — рассказал автор видео Алексей Омельчук.

По словам очевидцев, «Лада» получила сильные повреждения, у КАМАЗа оказались поцарапаны колеса.

— В данном ДТП пострадавших нет, — сообщила НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

По информации из открытых источников, владельцем пострадавшего ВАЗа является 19-летний новосибирец, страхователем транспортного средства выступает его 41-летний отец.

Можно сказать, ребята в ВАЗе еще легко отделались. Обычно ДТП с участием КАМАЗов заканчиваются трагически. Так, 16 марта грузовик Isuzu въехал в КАМАЗ с рабочими на новосибирской трассе — погиб человек.

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Бердское шоссеДТПподростки за рулем
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