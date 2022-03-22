Медики Кузбасса проверяют состояние 10 эвакуированных шахтеров «Листвяжной»

Из шахты «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь», ХК «СДС») в Кемеровской области были благополучно эвакуированы все работники предприятия. Сегодня, 22 марта, на шахту выехали спасатели после сообщения о превышении уровня газа. За медицинской помощью обратились 10 сотрудников, сообщили NGS42.RU в Министерстве угольной промышленности региона.
— 10 сотрудников изъявили желание проверить свое состояние в больнице. Угрозы для их жизней нет, — подчеркнули в министерстве.
Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал NGS42.RU, что на шахте началась эвакуация, а на предприятие выехали два отделения ВГСЧ для изучения обстановки на предприятии. Также на место отправился сотрудник прокуратуры. По данным источника, на шахте зафиксировали превышение уровня газа.
— В 10:00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет, — сказал сотрудник министерства угольной промышленности Кузбасса сайту NGS42.RU.
В министерстве уточнили, что угрозы для жизни сотрудников нет. Сейчас введен в действие план по ликвидации аварии.
Напомним, 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе горноспасатели. Тела всех умерших подняли на поверхность к 13 декабря. По последним данным, на шахте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, а также ведется расследование обстоятельств ЧП.