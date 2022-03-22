Медики Кузбасса проверяют состояние 10 эвакуированных шахтеров «Листвяжной»

Из шахты «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь», ХК «СДС») в Кемеровской области были благополучно эвакуированы все работники предприятия. Сегодня, 22 марта, на шахту выехали спасатели после сообщения о превышении уровня газа. За медицинской помощью обратились 10 сотрудников, сообщили NGS42.RU в Министерстве угольной промышленности региона.



— 10 сотрудников изъявили желание проверить свое состояние в больнице. Угрозы для их жизней нет, — подчеркнули в министерстве.

Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал NGS42.RU, что на шахте началась эвакуация, а на предприятие выехали два отделения ВГСЧ для изучения обстановки на предприятии. Также на место отправился сотрудник прокуратуры. По данным источника, на шахте зафиксировали превышение уровня газа.

