Сайт новосибирского МЧС недоступен — до этого была хакерская атака на портал головного ведомства

Сегодня утром, 17 марта, сайт ГУ МЧС России по Новосибирской области не работает. На главной странице это объясняют техническими работами.
Агентство ТАСС и наши коллеги из Югры связывают это с хакерской атакой на сайт МЧС России. По данным 86.RU, на сайте ГУ МЧС были опубликованы заявления, связанные с Украиной.
Позже на главном и региональном сайтах написали, что они временно недоступны. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что это связано с техническими работами. Их планируют завершить в ближайшее время.
Накануне неизвестные взломали сайт Арбитражного суда Новосибирской области. На нем разместили лозунги и оскорбления. Это произошло и с некоторыми другими сайтами российских судов.