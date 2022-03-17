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Сайт новосибирского МЧС недоступен — до этого была хакерская атака на портал головного ведомства

На странице новосибирского сайта объясняется, что идут технические работы

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Сайт МЧС собираются восстановить в ближайшее время

Сайт МЧС собираются восстановить в ближайшее время

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Сегодня утром, 17 марта, сайт ГУ МЧС России по Новосибирской области не работает. На главной странице это объясняют техническими работами.

Агентство ТАСС и наши коллеги из Югры связывают это с хакерской атакой на сайт МЧС России. По данным 86.RU, на сайте ГУ МЧС были опубликованы заявления, связанные с Украиной.

На сайте разместили информацию, не связанную с деятельностью ГУ МЧС

На сайте разместили информацию, не связанную с деятельностью ГУ МЧС

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Позже на главном и региональном сайтах написали, что они временно недоступны. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что это связано с техническими работами. Их планируют завершить в ближайшее время.

Так выглядит сайт ГУ МЧС по НСО сейчас

Так выглядит сайт ГУ МЧС по НСО сейчас

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Накануне неизвестные взломали сайт Арбитражного суда Новосибирской области. На нем разместили лозунги и оскорбления. Это произошло и с некоторыми другими сайтами российских судов.

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