Неизвестные взломали сайт Арбитражного суда Новосибирской области, разместив на нем лозунги и оскорбления

Сегодня утром, 16 марта, неизвестные взломали сайты ряда арбитражных судов регионов Сибири — Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Омской и Томской областей. На них размещены призывы к освобождению политзаключенных и оскорбления в адрес жителей России.
— Сайт взломали, ведутся ремонтные работы. Мы узнали об этом утром, — рассказали НГС в Арбитражном суде Новосибирской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у них нет информации об этом происшествии.
Это не первый взлом российских сайтов за время спецоперации на Украине. Ранее группировка хакеров «Анонимус» взломала целую группу крупных федеральных и региональных интернет-СМИ, в числе которых «Известия», «Коммерсант», Е1, «Фонтанка».