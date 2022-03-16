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СрочноВзломан сайт Арбитражного суда НСО
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Неизвестные взломали сайт Арбитражного суда Новосибирской области, разместив на нем лозунги и оскорбления

Теперь на нем написаны оскорбления в адрес россиян

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Информацию подтвердили в суде

Информацию подтвердили в суде

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Сегодня утром, 16 марта, неизвестные взломали сайты ряда арбитражных судов регионов Сибири — Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Омской и Томской областей. На них размещены призывы к освобождению политзаключенных и оскорбления в адрес жителей России.

— Сайт взломали, ведутся ремонтные работы. Мы узнали об этом утром, — рассказали НГС в Арбитражном суде Новосибирской области.

В надписи неизвестный обратился к россиянам

В надписи неизвестный обратился к россиянам

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В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у них нет информации об этом происшествии.

Это не первый взлом российских сайтов за время спецоперации на Украине. Ранее группировка хакеров «Анонимус» взломала целую группу крупных федеральных и региональных интернет-СМИ, в числе которых «Известия», «Коммерсант», Е1, «Фонтанка».

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