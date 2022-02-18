Держат в страхе весь город: подростки-азербайджанцы отправили в больницу 48-летнюю учительницу и ее дочь

Вечером в пятницу, 11 февраля, в Екатеринбурге подростки из Азербайджана избили педагога Надежду Глазову и ее 19-летнюю дочь. Этот случай взбудоражил всю страну. Глава Следственного комитета России поручил найти всех участников нападения. Вот и президент страны на расширенной коллегии МВД РФ 17 февраля не случайно призвал высылать из страны мигрантов, за которыми замечены любые правонарушения, а не только проявления экстремизма.

Известно, что число приезжих в Россию из бывших республик СССР растет, при этом растет и число преступлений среди мигрантов. Так, глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил на коллегии, что число преступлений, совершенных иностранцами за прошлый год, выросло на шесть процентов. И то, что произошло накануне в Екатеринбурге, случай весьма показательный. Судите сами.