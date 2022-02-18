Держат в страхе весь город: подростки-азербайджанцы отправили в больницу 48-летнюю учительницу и ее дочь

Вечером в пятницу, 11 февраля, в Екатеринбурге подростки из Азербайджана избили педагога Надежду Глазову и ее 19-летнюю дочь. Этот случай взбудоражил всю страну. Глава Следственного комитета России поручил найти всех участников нападения. Вот и президент страны на расширенной коллегии МВД РФ 17 февраля не случайно призвал высылать из страны мигрантов, за которыми замечены любые правонарушения, а не только проявления экстремизма.
Известно, что число приезжих в Россию из бывших республик СССР растет, при этом растет и число преступлений среди мигрантов. Так, глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил на коллегии, что число преступлений, совершенных иностранцами за прошлый год, выросло на шесть процентов. И то, что произошло накануне в Екатеринбурге, случай весьма показательный. Судите сами.
Конфликт начался в автобусе, несколько подростков-азербайджанцев поругались с девушкой, а когда вышли из транспорта, начали толкать ее и пихать, повалили на землю. На помощь пришла ее мама, и ей, 48-летней женщине, опытному педагогу, досталось сильнее всего — у Надежды перелом лодыжки, нужна операция.
«Ведут беспредельный образ жизни»
Известно, что банда нападавших подростков — азербайджанцы. Глава диаспоры Шахин Шыхлински уже принес извинения пострадавшим. Он отметил, что перед конфликтом в автобусе разразилась словесная перепалка, кто-то сказал: «Вы с гор спустились». Но несмотря на это, диаспора готова оказать моральную и материальную помощь женщинам, которых избили.
— Участник этого избиения женщин — студент. У него дядя гражданин России. Он приехал, чтобы учиться в колледже. У меня был разговор с его дядей. Он готов публично извиниться перед пострадавшими и оказать им всяческую помощь, — рассказал Шыхлински. — У нас в менталитете заложено особое отношение к женщинам. Если азербайджанец не оказывает уважения женщине — он и не азербайджанец вовсе. Нас так воспитывали, это наша культура.
Однако, судя по рассказам знакомых, хулиганы регулярно портят жизнь окружающих, держат в страхе весь город.
— Эти 17-летние парни уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и вымогательство, — рассказал знакомый задержанных. — Они часто ходят по центру, ведут беспредельный образ жизни, любят ловить слабых, бить, вымогать деньги. У них было много приводов в полицию, привлекались по грабежам, вымогательствам. Не знаю, чем дела закончились.
Пострадавшая — «Шойгу в юбке»
Педагог Надежда Глазова, которую на Сортировке избили подростки-азербайджанцы, много лет работает с трудными подростками и детьми из малообеспеченных семей. Она руководит военно-патриотическим движением «Ритм». По иронии судьбы от рук несовершеннолетнего они с дочкой и пострадали. По словам сына Надежды Михайловны Алексея, у матери перелом лодыжки, а у сестры сотрясение мозга.
— Мы ее называем «Шойгу в юбке», — говорят коллеги. — Она занимается патриотическим воспитанием детей и подростков. В ее отряд входят и трудные ребята, она помогает в работе комиссиям по делам несовершеннолетних, старается детей спасать.
Коллеги говорят, что Надежда Михайловна может найти общий язык с любым, даже самым трудным ребенком. Вот и с подростками, которые приставали к ее дочери, она тоже рассчитывала договориться.
— Дочь позвонила мне и позвала на помощь. Когда я побежала, ее уже трое дергали, пихали, один ее сзади повалил на землю, двое начали бить, — рассказала пострадавшая. — Они были очень агрессивные, я успела только сказать: «Вы что делаете?» И они набросились на меня. Даже не испугались взрослого человека. Поэтому никакой опыт работы не поможет в данной ситуации.
«Криминальный» район
По словам местных жителей, эта компания и раньше нападала на прохожих, но полиция не может приструнить хулиганов:
— Здесь не очень благополучный район, так сказать. Много иностранцев, нападения, местные продают квартиры и переезжают из-за этого, — говорят наперебой две продавщицы мясного магазинчика рядом с местом нападения. — Меня тут избили несколько лет назад, челюсть сломали, сзади напали, и я даже лица не видела. После работы бежим бегом домой. В лифтах зажимают, золото снимают. До карантина были полицейские патрули, а сейчас не ездят.
— Сам по себе опасный район, мне кажется, здесь больше всего мигрантов, поэтому стараемся вечером не выходить. Они не всегда доброжелательны, пристают: давайте подвезем, познакомимся. Через год думаем переезжать с семьей, — рассказывает девушка из зоомагазина.
— Я не общаюсь с иностранцами, вечером вообще стараюсь не выходить, так безопаснее, — считает местный житель Виктор. — Есть иностранцы агрессивные, есть нормальные. Но тут и без них всяких хватает, и наших тоже, русских. У нас район не очень-то хороший в криминальном отношении.
«Будем жестко пресекать такие вопросы»
Директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер считает, что решать проблему подобных конфликтов нужно не только силовым путем. По словам эксперта, ксенофобия местных и агрессия мигрантов — две стороны одной медали, одно явление порождает второе по кругу:
— Нравственный кодекс любого народа говорит, что молодой сильный мужчина не может поднимать руку на слабых, на женщин. Эту агрессию нельзя оправдать, даже если это наши сограждане из южных регионов. Что касается мигрантов, то их агрессия часто является реакцией на негативное отношение к себе со стороны россиян. Чувствуя себя в небезопасности, ущемленными, они объединяются в группы, и тогда защита перерастает в нападение, — объяснила эксперт. — Что с этим сделать? Депортировать можно не всех — часть «кавказцев» — россияне, наши сограждане из других регионов. Очевидно, что решать эту проблему нужно другими способами.
— На Кавказе культ матери превыше всего. Почему для этих парней стало нормой избивать женщин, должны ответить родители и те, кто найдет слова в оправдание их поступков, — считает Бенсгиер. — А эти парни могли быть из тех, кто вырос тут, в России, мигранты второго поколения — такой же продукт нашей среды, почти как любой россиянин, и тогда вопросы и к нам самим. Давайте будем честны — а наши местные гопники и маргиналы не бьют женщин? К сожалению, еще как.
К решению межнационального конфликта подключились и власти. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что получил больше 20 жалоб о подобных стычках и поручил провести разбирательства по каждому случаю.
— Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан, предупредить, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории Российской Федерации и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И о каждом человеке, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично, — подчеркнул глава региона.
Задержанному 17-летнему парню за нанесение среднего вреда здоровью грозит до пяти лет лишения свободы. Однако парень вряд ли получит реальный срок.
— Максимальное наказание, предусмотренное для несовершеннолетних, — не более 10 лет лишения свободы. Если нападавшему предъявят часть 2, пункт «д» (из хулиганских побуждений) по статье 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до пяти лет лишения свободы, — рассказал E1.RU адвокат Сергей Колосовский. — Конкретное наказание зависит от его характеристик и обстоятельств, которые предшествовали преступлению. Но суды к несовершеннолетним проявляют не вполне понятную мягкость. Исходя из практики, вероятнее всего, наказание будет условным, но закон ограничений в этом плане не содержит.
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