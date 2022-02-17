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Четыре человека погибли в массовом ДТП на выезде из Кемерова

На трассе столкнулись пять автомобилей

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Авария началась с выезда отечественной машины на полосу встречного движения

Авария началась с выезда отечественной машины на полосу встречного движения

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Рано утром 17 февраля на трассе в Кузбассе недалеко от выезда из Кемерова столкнулись пять автомобилей. Как сообщили NGS42.RU в пресс-службе МВД по Кемеровской области, жертвами аварии стали четыре человека, еще трем потребовалась помощь медиков.

Авария произошла около 06:30 утра, когда столкнулись ВАЗ-2109, грузовик МАЗ с полуприцепом, «Газель», внедорожник Mitsubishi, а также Daewoo Matiz. По предварительным данным, авария началась из-за водителя «Лады», который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

— В результате водитель и два пассажира ВАЗа скончались на месте происшествия, водитель и пассажир «Газели» получили травмы различной степени тяжести. Спустя несколько минут (после того, как столкнулись первые машины. — Прим. ред.) автомобиль Daewoo Matiz совершил столкновение с «Газелью», участвовавшей в произошедшем ранее ДТП. В результате водитель Daewoo Matiz скончался, его пассажир был травмирован, — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Полиция Кузбасса просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила ПДД.

В Новосибирской области сейчас ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погиб 45-летний Владимир Матвеев. Авария произошла 8 января около 11:00 на трассе Р-254 «Иртыш» в районе Каргата Новосибирской области.

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