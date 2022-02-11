«От его машины ничего не осталось»: сибирячка ищет свидетелей ДТП на трассе, в котором погиб ее брат

В Новосибирской области ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погиб 45-летний Владимир Матвеев. Авария произошла 8 февраля около 11:00 на трассе Р-254 «Иртыш» в районе Каргата Новосибирской области. Столкнулись «Лада-Приора» под управлением жителя Барабинска Владимира Матвеева и «Киа-Оптима» с 37-летним жителем Убинского района за рулем.
— Брат ехал из Новосибирска домой. По сводкам, в какой-то момент его автомобиль вынесло на встречку, где он столкнулся с «Киа». Это безумная машина летела на бешеной скорости — «Приору» моего брата от удара согнуло в дугу. Мы обсуждали с братом, что надо делать, если машину занесло на встречку. Договаривались, что нужно уходить в кювет. Думаю, он так и хотел сделать, но не успел, — рассказала НГС Олеся Матвеева.
Водитель второго авто получил травмы, его доставили в Каргатскую больницу. На переднем сиденье его авто находился 10-летний ребенок — он отделался ушибами.
3 февраля под Новосибирском «Рено-Логан» столкнулся с «Газелью». Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, машины сгорели дотла.