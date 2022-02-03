Под Новосибирском «Рено-Логан» столкнулся с «Газелью»: погибли два человека, машины сгорели дотла

3 февраля около 05:45 утра на автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемеровской области в Болотнинском районе столкнулись два автомобиля.
— Мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Логан», на 108-м км трассы выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением мужчины 1989 года рождения. После ДТП произошло возгорание автомобиля «Рено». В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и женщина-пассажир. С различными травмами доставлен в больницу водитель автомобиля «Газель», — сообщили в ГИБДД региона.
Читатель НГС прислал в редакцию видеозапись, на которой видно, что оба автомобиля сгорели.
Сегодня смертельное ДТП создало пробку на Петухова в Новосибирске: лоб в лоб столкнулись Toyota Mark II и Mercedes-Benz.
Накануне на Гусинобродском тракте в районе села Раздольного Новосибирского района НСО произошло ДТП с участием двух фур. Большегрузы столкнулись лоб в лоб, водителей зажало в кабинах, их доставали спасатели.